Újra itt az Országos Rajzfilmünnep: november 15. és 17. között ingyenes rajzfilmeket vetítenek több településen is, köztük Egerben, Gyöngyösön és Hatvanban is. Az esemény az ország egyetlen animációfilmes fesztiválja, amelynek célja a rajz- és animációs filmek sokszínű kultúrájának és értékeinek közvetítése. 2022-ben Magyarországon és Erdélyben 109 település 140 helyszínén, 600 vetítésen és 200 kísérőprogramon közel 28 000 látogató vett részt. A 2024-es, X. Országos Rajzfilmünnep fókuszában a „Népek meséi” tematika áll. Egerben vetítik többek között az "Egy kupac kufli" című filmet és a "Lengemeséket" is, a vetítések után kézműves foglalkozáson lehet részt venni.

(Főoldali képünk illusztráció, forrás: heol.hu)