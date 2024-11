Németh Vanda hangját többször hallhattuk már Egerben, hiszen második helyezést ért el az Eszterházy Csillagán, illetve több eseményen is elkápráztatta már a közönséget énekhangjával. Vanda álmodott egy nagyot és jelentkezett a Megasztárba, ahol egészen a válogató végéig sikeresen teljesített, de az élő showba nem jutott be. Azonban ez nem hátráltatta az egri egyetemistát, hiszen Ruzsa Magdi zsűritag úgy fogalmazott: ez a lány jövőre visszajön és megnyeri a műsort. Vanda is hasonlóképpen gondolkodik, hiszen az éneklést sosem tervezi abbahagyni. A Megasztár 2024-es versenyzőjével beszélgetünk a zene iránti szeretetéről, a Megasztáros élményeiről és persze a jövőbeli terveiről.

