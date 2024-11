Budapesten, az Erzsébetligeti színházban rendezték meg a Táncpedagógusok Országos Szövetsége által meghirdetett XXII. Országos Táncjáték Fesztivált. A megméretésen részt vett Egerből a Pódium Tánc- és Balettiskola. Művészeti vezetőjük, Mirkóczki Zita elmondta, a fesztivál szigorú szakmai keretek között zajlott, hiszen a produkcióknak 30-60 perc hosszúságúnak kellett lenniük, és a zsűrit államilag kitüntetett, nemzetközileg is elismert művészek alkották.

– A Pódium Tánc- és Balettiskola „Négy évszak” című modern balett produkciójával nyerte el a szakmai zsűri elismerését és az országos fesztivál első helyezését. A darab különlegességét a változatos koreográfia, a precízen kivitelezett mozdulatok, valamint a kortárs elemek és a klasszikus balett szimbiózisa adta, s ezt a zsűri is méltatta. Nagy büszkeséggel tölt el az első helyezés, s az értékelés is – emelte ki. A produkciót különdíjjal is jutalmazták.