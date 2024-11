Bukta Imre, a Kossuth-díjas mezőszemerei festőművész DUPLAGEREBLYE című kiállítása nyílik november 11-én Budapesten, a Godot Galáriában. A kiállítást drMáriás és Szurcsik József fogja megnyitni.

Mint az esemény leírásánál részletezik - Kizárólag új munkákkal mutatkozik be Bukta Imre a Godot Galéria-beli kiállításán, ahol papíralapú képek és olajfestmények egyaránt láthatóak. Témájukat tekintve mondhatnánk, zsánerképeket látunk, ám a művész festészete jóval több annál, mint a magyar vidéket ábrázoló életképek.

Az utóbbi időben motívumai egyszerűsödtek, az ún. „mondanivaló” mintha hátrébb szorult volna, ám a festészeti telítettség által a leghétköznapibb történetet is - falusi utcán, vagy a kertek alján - traszcendens emelkedettség itatja át. Egy bicikliző falusi férfi másnak említésre sem érdemes, megszokott esemény, Buktának spirituális jelenség, így emeli magasba a hétköznapokat.

Aki látta a ”Műveljük kertjeinket” című nagy sikerű kiállítását, annak is garantáltan új festészeti élményben lesz része, mert Bukta soha nem állapodik meg, nem rabja saját magának, hanem folyton új utakat keresve fejleszti festészetét.