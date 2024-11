Idén 175 éves a Magyar Függetlenségi Nyilatkozat, 1849. április 14-én ugyanis a magyar országgyűlés kimondta a Habsburg-Lotharingiai-ház trónfosztását, és Kossuth Lajost kormányzó-elnökké választották. Ebből az alkalomból történelmi emlékülést tartott a Művelt Ifjúságért Alapítvány és az EKKE Gyakorló Iskola pénteken a Civil Közösségek Házában. Az előadássorozat többek között arra kereste a választ, milyen körülmények járultak hozzá a függetlenség kikiáltásához és volt-e negatív hatása a szabadságharc leverésében?

Megtudtuk, milyen okok vezettek a Magyar Függetlenségi Nyilatkozat kiállításához

Forrás: Keller Richárd/Heol.hu

Az emlékülésen téma volt a dicsőséges tavaszi hadjárat, a forradalom és szabadságharc parlamentje, Kölcsey Ferenc és az országgyűlési ifjak, a katolikus egyház és a szabadságharc viszonya, illetve a trónfosztások. Számos jeles előadó között Prof. dr. Hermann Róbert, Széchenyi-díjas magyar történész, egyetemi tanár, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnok tudományos helyettese tartott előadást e fontos történelmi eseményünk hátteréről.

A professzor elmondta: a Magyar Függetlenségi Nyilatkozat kihirdetésének és a Habsburg-Lotharingiai-ház trónfosztásának közvetlen előzménye az volt, hogy 1849. március 4-én Ferenc József császár Olmützben kihirdetett egy oktrojált alkotmányt, amely egységes birodalommá nyilvánította az osztrák császárságot, és részekre osztotta Magyarországot leválasztva róla Erdélyt, a Partiumot, Horvátországot és a Szerb Vajdaságot. Ennek eredményeként Kossuth Lajos és a vezető magyar elit úgy ítélte meg, nincs tovább értelme kompromisszumot keresni Ausztriával, hiszen a magyar állam létét vonták kétségbe. A függetlenség kihirdetésére harctéri sikerre is szükség volt, amely végül 1949 április elején következett be, amikor elkezdődött a dicsőséges tavaszi hadjárat, és Hatvannál, Tápióbicskénél, Isaszegnél és Vácnál a honvédcsapatok diadalmas győzelmet arattak. Kossuth ezután joggal érezte úgy, hogy meg van az a katonai alap, hogy a függetlenséget célzó javaslatát az országgyűlés elé terjeszthesse. Április 13-án egy zárt ülésen meg is történt, és miután úgy ítélte meg, hogy a többség hajlandó ezt támogatni, április 14-én nyilvánosan is beterjesztette javaslatát a nagy nyilvánosság előtt zajló, a debreceni Nagytemplomban ülésező országgyűlés elé. A javaslatot végül közfelkiáltással fogadtak el, és április 19-én hirdették ki.