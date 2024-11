Többször előfordul, hogy sikerfilmekből készítenek színpadi adaptációt. A Valahol Európában is ilyen, hiszen a Radványi Géza rendezte 1948-as filmalkotás a háború borzalmairól beszél rendkívül humános módon, a gyerekek szemszögéből megközelítve a történelem kihívásait. Harminc éve készült ebből egy színházi adaptáció, és szörnyű, hogy most is aktuális tud lenni.

Valahol Európában musical előadás premiere

Forrás: Gál Gábor/Heol.hu

Mostanában több színház is műsorára tűzte ezt a különleges musicalt. Böhm György, Kocsmáros György és Horváth Péter közös erővel hozta létre a darabot, amely Nemes István versszövegeivel és Dés László zenéjével lett azóta igazi klasszikus. Az egri előadás premierje november 15-én volt a Gárdonyi Géza Színházban. Gyerekszereplőket válogattak hozzá, s a tömegjelenetek hatásosságát a GG Tánc remek táncosai is hatásossá tették. A második világháború végén csavargó és otthontalan gyerekhorda vezetőit két kiváló énekes színész, Misurák Tünde és Török-Újhelyi Tamás játssza, a Ficsúr szerepében pedig Csathó Norbert ad lendületet a történetnek. A gyermekeket végül is befogadó zongoraművész szerepében Baranyi Pétert láthatjuk, aki - bár nem énekes színész, és fiatalabb is – de igazodott a feladathoz, és kiválóan adta elő a Valahol Európában kezdetű ikonikus dalt.