Koronázás után, vagy 1009-ben alapították az egri püspökséget

Galambosi Péter két koncepciót emelt ki. Zsoldos Attila az egri püspökség alapítását Szent István uralkodásának első éveire hozza előre, mert amikor 1003-ban István Erdélybe vonult, azt csak szövetséges területen keresztül tehette, ekkorra ki kellett egyeznie az Abákkal. A másik Koszta László véleménye, aki szerint az egri, a kalocsai és a pécsi püspökséget 1009-ben hozták létre, az alapján következtet erre, hogy Eger, Kalocsa és Pécs római katolikus bazilikáit Szent Jánosnak, Szent Pálnak és Szent Péternek, a három legfontosabb szentnek szentelték. Ugyanakkor szerinte a kiegyezés az Árpádok és az Abák között már korábban létrejöhetett.

Galambosi Péter szerint kérdés, hogy az Árpádoknak mikor állt érdekükben kiegyezni az Aba nemzetséggel, vagy fordítva. A X. század utolsó harmadában Géza fejedelem és Sarolt házasságával az Árpádok és az erdélyi Gyulák között szövetség jött létre. Az Abáknak ezt valamiképpen le kellett reagálniuk és új alapokra kellett helyezni viszonyukat ezekhez a törzsekhez. Az Árpádok és az Abák akár évtizedekkel korábban is szövetségre léphettek, ezzel az egri püspökség Szent István koronázása körül létrejöhetett.

Eger nem volt jelentős központ

A történész szerint érdekes kérdés, miért éppen Eger lett a székhely. Az Abák világi központja Abaújváron volt, Egerben pedig fejedelmi, esetleg az új feltételezés szerint királyi szállás lehetett. Eger a középkor későbbi évszázadaiban sem volt jelentős világi szempontból.

Galambosi Péter Eger első püspökei közül külön beszélt Leodvinról, akit hazai források egri, a külföldi, ezért elfogulatlanabb iratok bihari püspökként említenek. Régebben a püspök áthelyezésére gyanakodtak, de a források nem magyarázták meg ennek idejét és okát. Akár egyszerre is igazgatta Bihart és Egert, de a fellelhető két forrás nem említi együtt a két tisztségét, többet pedig nem lehet tudni püspöki pályafutásáról. Galambosi hozzátette, amennyiben áthelyezés történt, akkor arra magyarázatként András király és Béla herceg viszonyának megromlása adódik. A polgárháborúban az András segítségére jövő német és cseh hadakat a Tiszán túl, a Bihari Egyházmegye területein támadták. A gregorián reformok előtt politikai szerepet is játszó püspök áthelyezése Egerből Biharba és fordítva is történhetett, amennyiben Bélának voltak egyházügyi jogosítványai.