Ilyen volt közel száz éve a Dobó-szobor, évtizedekkel ezelőtt a városháza - fotókkal

Ilyen volt, ilyen lett. Ha röviden össze akarjuk foglalni, mit is fogsz most látni, ha velünk együtt múltat idézel. De akkor részletesebben: szétnéztünk egy kicsit a Fortepanon, milyen egri fotókat rejt, és találtunk néhány igazán izgalmas momentumot. Megkértük fotóriporterünket, tegye a régi fotók mellé mai fotóit. Nézzük tehát, íme Eger akkor és most. Az első találatunk egy 1930-as fotó a Dobó szoborról. A Dobó teret az 1907-ben felállított Dobó István szobor díszíti, amely Stróbl Alajos alkotása. A szoborcsoportot 2014-ben teljes körűen restaurálták. Nézzétek meg, milyen volt közel száz éve ezelőtt, s most.

Eger főterén a szobor, íme. Fotó: Fortepan és Huszár Márk/Heol.hu

Következő választásunk a Bazilikára esett. 1931-es a fekete fehér fotó. Az egri Szent János apostol és evangélista, Szent Mihály főangyal, Szeplőtelen Fogantatás főszékesegyház bazilika az Egri főegyházmegye katedrálisa, Magyarország egyik legnagyobb temploma. 1831 és 1836 között épült Hild József tervei alapján klasszicista stílusban. 55 méter magas tornyaival ez a város második, Heves vármegye harmadik legmagasabb épülete. A kupola magassága 37 méter. Nemrég viszont teljes ráncfelvarráson esett át.

1931-ben a Bazilika és ma Fotó: Fortepan és Huszár Márk/Heol.hu

Az egri várból is hoztunk nektek egy érdekességet, méghozzá Szent István szobrát. A régebbi felvétel 1935-ös. Az egykori gótikus székesegyház egyik megmaradt pillérének csonkján áll a szobor. Az eredetileg 1835-ben készült alkotást a talapzatán jól olvashatóak szerint Szent István király kilencszázados emlékezetére állították 1900. augusztus 20-án. A talapzat XV. századi.

2025 és 1935: Szent István szobra a várban Fotó: Fortepan és Huszár Márk/Heol.hu

Eger: akkor és most a városháza

Az egri városháza is más képet mutatott még 1958-ban. A városháza mai, eklektikus épülete a 19. század utolsó éveiben épült a régi városháza elbontott épületeinek a helyén, a Dobó tér és a Bajcsy-Zsilinszky utca sarkán. A Bajcsy-Zsilinszky utcai szárny 1895-ben városi bérházként épült, később csatolták a Dobó téri szárnyhoz, ami városháza céljára épült 1900-ban. Jól látszik a fotón, hogy ahol ma patika van, akkor még fűszer-csemegebolt volt.

A városháza 1958-ban és ma Fotó: Fortepan és Huszár Márk/Heol.hu

A buszpályaudvar látszólag sokat nem változott 1967 óta, de természetesen ez nincs így. Eger autóbusz állomása a város központjában, egy dombtetőn épült. Dianóczki János tervei szerint a máig egyedülálló, kör alakú kialakítás minimalizálta az igénybe vett zöldterületeket. A vasbeton perontető az 1990-es évek óta többféle színben is pompázott, de az üzemeltető a legutóbbi felújítás során már visszatért egy újkorihoz hasonló, minimalista megközelítéshez. Maga a kör alakú perontető 18 darab egyforma vasbeton héjelemből áll, amelyek egymást is merevítve ferde lábakon állnak.