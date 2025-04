Az egri mazsisok letáncoltak mindenkit

Az Egri Majorette Egyesület az elmúlt hétvégén megrendezett XI. Nádudvari Országos Mazsorett Fesztiválon képviselte Egert, ahonnan kiváló eredményekkel tértek haza – tudatta Kovácsné Bretus Éva, az egyesület művészeti vezetője. A Kristály csoport II. korcsoportban, a Holdfény csoport most először III. korcsoportban, a Hajnalcsillag csoport szintén most először indult Felnőtt korcsoportban, hat kategóriában léptek a közönség és a zsűri elé, kilenc koreográfiával, melyekből hat koreográfiát most mutattak be először.

Az Egri Majorette Egyesület táncosai ismét szép eredményekkel tértek haza Fotó: beküldött

A hosszú és fárasztó nap ellenére az egri lányok fantasztikusan szerepeltek: két arany és négy kiemelt arany oklevéllel térhettek haza. A Kristályok és a Hajnalcsillagok egy-egy arany és kiemelt arany, a Holdfények két kiemelt arany eredménnyel gazdagodtak, ráadásul ismételten az egri csoportok szerepeltek a legmagasabb létszámmal. A fesztivál kiváló csapatépítő program is volt egyben, szívmelengető látvány és érzés, amikor

az egri csoportok hangosan szurkoltak egymásnak, biztatták egymást és örültek nemcsak a saját, hanem a másik sikerének is.

Hamarosan a kisebbek is országos fesztiválon mutathatják meg magukat, de az egyesület már gőzerővel készül a június 20-án megrendezendő Nyárindító Showra, melynek keretében a Dobó téren lesz látható az összes csoportjuk, természetesen a Szihalmi Fúvósok kíséretében.