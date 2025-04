Húsvét 6 órája

Tojáspatkoló és cuki barik vártak az egri várban - fotók és videók a húsvéti kavalkádról

Az idő is is kegyes most azokhoz, akik kültéri programokat terveztek, az egri vár is remek időtöltésnek bizonyult.

Az idei húsvéti szezonban ismét Eger lett a legnépszerűbb belföldi úti cél, ennek megfelelően rengeteg program van a város több pontján, köztük az egri várban is, ahol érdekességekkel készültek a hosszú hétvégére. Kisállat simogató az egri várban

Forrás: Gál Gábor/heol.hu Szombaton az egri vár adott otthont a XIX. Dobó István Kupa Történelmi Íjászversenynek. De volt kurátori tárlatvezetés az Egri vár története kiállításban, tojáspatkolás bemutatót is láthattak az érdeklődök. A kicsik a népi játszótéren vezethették le felesleges energiáikat, a kisállat simogatóban pedig bárányokat és kecskéket is lehetett tapizni.

Húsvét az Egri várban Fotók: Gál Gábor

Húsvéti programok az egri várban Vasárnap is várják a látogatókat, a szombatihoz hasonlóan lesz kurátori tárlatvezetés az Egri vár története kiállításban, népi játszótér, kisállat simogató, kibővül még hímes tojásfestéssel, agyagozással és nemezeléssel a programok sora. Hétfőn pedig hímes tojásfestés, nemezelés és agyagozás várja az érdeklődőket.

