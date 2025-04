Így búcsúzik Ferenc pápától két évvel ezelőtti találkozásukra emlékezve az andornaktályai férfi

Kovács László meg is nősült Németországban, a feleségével Augsburgban élnek. Az augsburgi egyetem – mára már magas beosztást is betöltő –professzora lett. Ezzel párhuzamosan bekerült a Vatikánban működő etikai bizottságba. Ez volt az a szál, ami oda vezetett, hogy magával vigye az apját egy pápai audienciára. De még ezt megelőzően Kovács Ferenc és neje 50. házassági évfordulóján, ami a világjárvány idejére esett, egy külön meglepetés is történt:

Ferenc pápa egy névre szóló, a szentatya fotójával ellátott díszes oklevelet küldött az aranylakodalom alkalmából.

Kovács Ferenc és Ferenc pápa találkozása

Forrás: Beküldött

Podcastünkből az is kiderül, hogyan töltötte Kovács Ferenc azt a három napot, amit a Vatikánban, illetve Rómában töltött. Azt is elárulja beszélgetőtársunk, hogy fia nem vette fel a német állampolgárságot, ragaszkodik magyarságához. Ez a kötődés még tovább erősödik azzal, hogy hamarosan az egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen is tart majd előadásokat.

Podcast-csatornánkat az Apple-termékeiden bárhova magaddal viheted. Kövess minket ott, vagy a Spotify-on.