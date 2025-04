64 évvel ezelőtt repült az első űrhajós

A Népújság 1961-es április 15-ei számának címlapján arról írt, hogy Jurij Gagarint, az első űrhajóst köszöntötték Moszkvában. Íme egy kis múltidézés.

– Negyedórával Jurij Gagarin, az első űrhajós megérkezte előtt, Moszkva felbolygatott méhkashoz hasonlít. Moszkva központjában, a Vnukovói repülőtértől a Vörös térhez vezető útvonal mentén milliók tolonganak. Zászlódíszbe öltözött az egész főváros és az emberek gomblyukában is kis zászlók láthatók: rajtuk az első űrhajós, Gagarin őrnagy arcképe. Pontosan három negyed egy órakor milliók mutattak az égre: feltűnt az IL —18-n repülőgép, amely Gagarint hozta a szovjet fővárosba. Gagarin gépét lökhajtásos repülőgépek díszalakulata kísérte. A moszkvai rádió és a központi televíziós stúdió helyszíni közvetítést ad az űrhajó pilótájának érkezéséről és a moszkvai nagygyűlésről. Ezt a közvetítést a moszkvai rádió angol és francia nyelven is sugározza.

Jurij Gagarin 1961-ben Magyarországon, Budapesten Fotó: Fortepan

A rádió riporterei ott vannak a repülőtéren, a Vöröstéren, az ünneplő tömeg között. A televízió kamerái is elfoglalták helyükért a Vnukovói repülőtérről a város központjába vezető 30 kilométeres útvonal mentén. A közvetítést az Eurovízió hálózata útján számos állam veszi át Moszkvától. A repülőtér betonját ezrek övezik szoros gyűrűben. Felsorakozott a szovjet hadsereg díszegysége is. Minden készen áll már: a repülőtér felett fe ltűnt a Gagarint szállító különgép. A Vnukovói repülőtér főépületén Lenin hatalmas arcképe mellett elhelyezték Hruscsovnak, az SZKP Központi Bizottsága első titkárának arcképét is, és a főbejárat felett ott van az emberiség történelme első űrhajósának, Jurij Gagarinnak képmása is. Külön emelvényen foglalnak

helyet az űrhajós családjának tagjai. Itt van felesége, Valentyina Ivanovna, apja, Alekszej Gagarin, anyja, Anna Gagarina, s az űrhajós testvérei. Mellettük állnak a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottsága elnökségének tagjai, a párt, a kormány vezetői.

Néhány perccel egy óra előtt, sugárhajtású gépek kíséretében az IL—18-as elhúzott a repülőtér felett, majd leszállt a beton pályára és lassan gurult a repülőtér főépülete elé. Minden szem a repülőgép ajtajára szegeződött. Felhangzott a katonai zenekar fogadási indulója és pontosan egy órakor kitárult a repülőgép ajtaja. Viharos taps, lelkes hurrázás közepette őrnagyi egyenruhában jelent meg a lépcsőn a történelem első űrhajósa, Jurij Gagarin. Vigyázzba meredő tisztek sorfala között díszlépésben ment az emelvényhez, ahol Hruscsov, Brezsnyev, a párt és a kormány vezetői fogadták. Jurij Gagarin N. Sz. Hruscsovhoz, az SZKP Központi Bizottságának első titkárához, a Szovjetunió Minisztertanácsának elnökéhez fordulva jelentést tett:

„örömmel jelentem, hogy teljesítettem a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottsága és a szovjet kormány által kijelölt feladatot. A világtörténelem ben elsőnek 1961. április 12-én űrrepülést hajtottam végre a Vosztok nevű szovjet szputnyik-űrhajón. A szputnyik-űrhajó valamennyi berendezése, műszere pontosan, akadálymentesen működött. Közérzetem kitűnő. Készen állok arra, hogy teljesítsek bármilyen új feladatot, amelyet a párt és a kormány jelöl ki számomra. Gagarin őrnagy”.