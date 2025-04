A költészet napi ünnepségre megtelt a falu művelődési háza

Az elkészített 110 ülőhely mind megtelt, mikor is Sipos Attila, a művelődési ház volt vezetője köszöntötte a megjelenteket. Rövid költészet napi bevezetője után szót adott Tóthné Szabó Anita polgármesternek, aki ünnepi köszöntőjében külön is üdvözölte Kecskeméthy Lilla dalszerző, verséneklő művészt, aki Balassagyarmatról érkezett Pásztor István alpolgármester meghívására a településre.

A mezőtárkányi költészet napi ünnepségen Komjáthy Lilla műsort láthatta a közönség

Fotó: Sike Sándor/Heol.hu

A költészet napi ünnepségre megtelt a művelődési ház

– Ma, április 11-én, a költészet napján gyűltünk össze, hogy együtt ünnepeljük a szavak varázsát, a líra szépségét és a gondolatok szárnyalását. A magyar költészet napját 1964 óta ünnepeljük ezen a napon, József Attila születésnapján. József Attila mindössze harminckét évet élt, mégis a magyar költészet egyik legjelentősebb alakja. Emlékét, munkásságát a legnagyobbaknak kijáró tisztelettel ünnepeljük – fogalmazott beszédében a polgármester.

Beszédében Tóthné Szabó Anita fel is tette azt a "költői kérdést", hogy mitől olyan különleges József Attila. Megfogalmazása szerint mert mindenkihez szól. Mindenki talál valamit, amivel azonosulhat a verseiben. Szerelemmel, fájdalommal, elhagyással, de örömmel is. A faluvezető – bár mint mondta, nem tiszte – röviden elemezte is a költő munkásságát.

Úgy értékelte: ő az a költőóriás, akinek a művészi és emberi nagyságáról írta Nagy László a hozzá címzett versében: „Tudtad, tudom én is: a nagy: te vagy, s te, a Mindenség summáslegénye részt se kaptál, pedig az egészre futotta érdemed.”

– Ő az a költőóriás, aki többek között azt üzeni a mai nemzedék számára (is), azzal bátorít, hogy „A mindenséggel mérd magad”, hogy ne legyünk megalkuvók, vagy ahogy írja: „Nincs alku - én hadd legyek boldog!” Ma is érvényes tanáccsal szolgál a Dunánál című vers egyik sorával: „rendezni végre közös dolgainkat, ez a mi munkánk, s nem is kevés” – hangzottak az ünnepi szavak.

A faluvezető szerint ez az ünnepünk a költészet és az irodalom fontosságára hívja fel a figyelmet, és számos eseményt, programot és megemlékezést szerveznek ennek tiszteletére. Irodalmi előadóestekkel, könyvbemutatókkal, költőtalálkozókkal és versenyekkel tisztelegnek a magyar líra előtt szerte a világon.