Azért nem ölték meg őket a fronton, mert szépen muzsikáltak

Hamarosan jelentkezhetnek a zenekarok a Muzsikáló Magyarország ez évi programját. Az 1,1 milliárd forint keretösszegű támogatás várhatóan mintegy 500 cigányzenész négy havi vendéglátóhelyi foglalkoztatását segíti, egyben erősíti a pályázatban részt vevő éttermek, kávézók vonzerejét is. Amikor cigányzenészek véleményét tudakoltuk, rögtön az első megkérdezett, a kápolnai Báder Yohnny éppen egy hasonló – igaz még nem ebbe a programba illeszkedő – fellépésre készült, együtt a zenekarral Bogácson.

Több mint egymilliárd forint támogatást kap a Muzsikáló Magyarország program. A Vámosi László vezette iskolában komoly szerepet kap a régi hangszereken való tanulás

Forrás: Vámosi László / Facebook

A Muzsikáló Magyarország több évszázados hagyományt ápol

Báder Johnny portálunk kérdésére tömören összefoglalta a "tudnivalókat": visszamenőleg közel 300 éve ápolják a magyar zenét hegedű, brácsa, cselló, cimbalom, nagybőgő, klarinét hangszereken. Előfordult a településen, hogy egy időben tíz zenekar is volt. Az egyébként cimbalmon játszó Johnny szavai szerint ez mára most picit megcsökkent négy zenekarra. Rengeteg ember életét mentette meg a zene a háborúban például. Ezekről a nagyapjáék meséltek sztorikat. Nagyon sok katonának muzsikáltak. Volt olyan eset is, hogy azért nem ölték meg őket mert szépen muzsikáltak.

– Szóval mai napig nagy hála van a hangszer iránt. Amit én még tanultam a nagyapáméktól emberileg, zeneileg azt most délutánonként taníthatom a kápolnai, aldebrei, feldebrei iskolákban mint pedagógus. Rengeteg gyerek életére hatással van a zene tanulása sokkal finomabbak, érzelmesebbek odafigyelőbbek embertársaikkal. De még a tanulásukra is hatással van – fogalmazott.

A harmincas éveiben járó zenész szerint ő a magyar zenét nagyon nagy értéknek nézi és szíve csücske mivel ebben nevelkedett fel és büszke az elődeire, szüleire.

– Nekem ez megadta a hivatásom és minden napom ettől boldog – mondta a cigányzenész.

Az aldebrei és feldebrei iskolákban is taníthatja a népi hangszereken való játékot

Forrás: Beküldött

A cigányzenész által említett iskolák a Kápolnai Tarna-völgye Általános Iskolához tartoznak, melynek vezetője Vámosi László maga is aktív zenész és részese is volt az elmúlt évi Muzsikáló Magyarország programnak. Az ő Facebook oldalán találtunk is erről egy bejegyzést: "Októberben véget ért a Muzsikáló Magyarország 2024 pályázati program. A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. és a Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. által meghirdetett programban június 17-től október 13-ig a magyar kávéházi és hagyományos éttermi cigányzenei kultúra megismertetése, népszerűsítése zajlott. Az id. Báder Ernő zenekara tagjaként kiváló muzsikusokkal (id. Báder Ernő - Ernö Poco Id Báder, Bader Péter - Péterné Báder, Bader Johnny - Báder Johnny, Báder János - Báder János, Burai Richárd - Richárd Burai) játszhattam együtt Egerben a Szépasszonyvölgyben lévő Ködmön Csárda és Borétterem teraszán és belső helyiségeiben."