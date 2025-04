Gitárhúrért indultak, névválasztás lett a vége - 50 éves az egri zenekar

– Azon az eseményen, amikor 20 éves fennállását ünnepelte a Pótkerék, volt alkalmam ott lenni. Miként emlékezik erre a koncertre Turpi?

– Voltak magasságok és mélypontok. A 20 éves jubileumi koncert például a mélypontból való kikeveredésüket volt hivatott szolgálni. Nekivágtunk, hogy újult erőre kapjunk. De a Gazsi már kilépett akkor. A zenekarban az 50 év alatt közelíti a százat a fellépők száma. Voltak többen, akik többször is "visszatértek". Volt az életünkben egy 5-6 éves olyan időszak, amikor a sorkatonaság rongálta az együvé tartozásunkat.

Hol egyikünket, hol másikunkat vittek el katonának

Hat évünkbe telt, hogy megint egymásra találjunk. A házasságok és válások is beleszóltak a zenei életünkbe. Dorkó Laci is elment egy ideig más irányba. Én a katonaságon kívül – de ott is zenéltem – mindvégig, az utcán se szakadt meg a "Pótkerekezés" nálam. Minden felállásban ott voltam, végig az úton maradtam. Mindig alakult, most is egy fiatal basszus gitárosunk van a 29 éves Bódi Roland személyében. Kicsit bővebben szólva a húsz éves a Pótkerék "buliról": 1995-ben a Sorompó kocsmában tartottuk ezt a nosztalgia koncertet. 1975. május 1-jétől vagyunk hivatalosan Pótkerék. Kicsit szarkasztikus mert, akkor a káemkáért – közveszélyes munkakerülés – büntettek még, mi ezért is tettük a munka ünnepére a megalakulást és a jubileumi koncertet.

– Folyamatában milyen volt ez a fél évszázad?

– A zenélés 34 évig zsinórban ment, aztán megszakadt. Nem oszlottunk fel, csak "abbamaradt". Játszottam később is több kisebb formációban, vagy egyedül a dalainkat tovább. Kimentem utcazenélni is. Ez 11-12 éve volt körülbelül. Sokan tudják rólam azt is, hogy rajzolok is. Krix-kraxoknak nevezem. Érdekességként mondom, hogy az általános iskolában a "jegylehúzó" tárgyak éppen a rajz és az ének-zene voltak. A rajzolás is majdnem úgy vagyok, mint a zenével: csak improvizálok.