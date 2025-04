Három ország húsz települése fotókon

Április 25-én nyílt meg és a könyvtár nyitvatartási idejében két hétig látható a novaji művelődési házban Zakkar Sándor bélapátfalvi fotós negyedik önálló kiállítása. A Megállított idő című tárlaton Magyarországon, Szlovákiában és Ukrajnában készült fotók láthatók, húsz városból összesen negyvenhárom darab.

Zakkar Sándor Megállított idő című fotókiállítása két hétig látható Novajon

Forrás: Tóth Balázs / Heol.hu

A megnyitón a novaji általános iskolás diákok zenés, verses megnyitóját követően Demkó Gábor polgármester mondott köszöntőt, aki elmondta, régóta ismerik egymást Zakkar Sándorral, aki rendszeresen megörökíti a falu életét, ünnepeit, környezetét képeken.

Kary József, Bélapátfalva alpolgármestere kiemelte, ha elmegy valahová, mindig találkozik bélapátfalviakkal, tisztelik az alkotókat, elismerik, támogatják őket. Zakkar Sándor büszke arra, hogy bélapátfalvi és ők is büszkék a képeire, hiszen a város idegenforgalmi vonzerejét növelik az ő és a többi helyi fotós fényképei. Minden évben kiadják hagyományos naptárukat, amelyeken az ő képeik szerepelnek. Mint mondta, ma telefonnal mindenki tud fényképet készíteni, de vannak, akiknek jobb a szemük, képeiknek üzenetünk, hangsúlyuk van. Az emberek többféle tehetséggel rendelkeznek, Zakkar Sándornak ez az egyik, de fognak még a többivel is találkozni. Hangsúlyozta, a falu kis alkotóközösségekből áll, amelyek hozzájárulnak a település fejlődéséhez önkéntes munkájukkal, idejükkel, szaktudásukkal, természetbeni segítségük költségeivel. Ez a jövő elvárása is.

A kiállítás megnyitóján közreműködtek a novaji általános iskola tanulói is

Forrás: Tóth Balázs / Heol.hu

Zakkar Sándor fotói lapunkban is többször megjelentek

Zakkar Sándor elmondta, nagyon közel áll hozzá Novaj, több alkalommal voltam itt a fotózni, például a Remélésen is, amikor szeretettel várták őket: A negyvenhárom képet több év terméséből válogatta össze, úgy gondolta, hogy a Föld napjára alkalmas lehet bemutatni ezeket a szép pillanatokat. Több mint 30 éve fotózik, természetfotózik, előtte barlangászott, bringázott, most romkereső kutyával, személykereső kutyával dolgozik. Zakkar Sándor fotói az elmúlt évtizedekben a Heves Megyei hírlapban és a heol.hu-n is többször szerepeltek.