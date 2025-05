Böjte Csaba 21 penicilin recept példáján 21 szál rózsát "írt fel" a doktornak

Tudnivaló, hogy húsvét második vasárnapjának ősi neve Fehérvasárnap – latin neve Misericordia Domini (az Úr irgalma) –, ami utal arra, hogy a húsvéti vigília-szertartáson megkereszteltek ekkor, az ünnep nyolcadának utolsó napján vetették le fehér ruhájukat, amelyet a vízbemerítés után öltöttek. II. János Pál pápa kezdeményezésére ezen a vasárnapon emlékezünk meg az Isteni Irgalmasságról is. Böjte Csaba szerzetes a szertartás alkalmával elmondott szentbeszédér a remény, s a remény megszerzése, megtartása érdekében kifejtett zarándoklat köré építette fel.

Május 4-én vasárnap 18:30 órakor az egri Bazilikában misézett Böjte Csaba Atya.

Forrás: Huszár Márk/Heol.hu

Böjte Csaba beszédében személyes példákkal is élt

A szerzetes emlékeztetett arra, hogy a katolikusoknál minden 25. esztendő szent év. Ebből az alkalomból Ferenc pápa levelet intézett bíborosaihoz, püspökeihez, nunciusaihoz, amiben arra kérte őket, nézzenek szét egyházkerületekben, s figyeljék meg mit mondanak, hogyan élnek az emberek. A tőlünk, magyaroktól érkező válaszokból aztán kiderült, hogy az anyagi vonatkozású dolgokban nincsenek gondjaink. Baj van azonban a reménnyel, a jövő iránti bizalommal, ha a családok nem vállalnak például gyermeket.

A ferences rendi szerzetes fel is tette, majd meg is válaszolta a kérdést, hogy mi a teendő, hogy a reményvesztettség helyére visszaállitsuk a reményt: a zarándoklat. Menjünk el, keressük fel például a legközelebbi szent kápolnát! A zarándoklat már mi urunk Jézus Krisztus első "munkanapján" fontos szerepet töltött be, amikor is Keresztelő Szent Jánost felkereste a Jordán folyónál, magával hívta Jánost és Andrást – az első apostolait – Názáretbe, ami 56 kilométernyi távolság. D

e még korábbi zarándoklat volt a Boldogságos Szűz Máriáé, aki Isten sugallatára a 157 kilométerre lévő rokonait kereste fel.

Böjte Csaba szentbeszédében számos olyan saját példával is alátámasztotta a zarándoklat jelentőségét, amelyek során olykor 300 gyerekkel kerestek fel valamilyen a közelben lévő kápolnát, templomot. Megfogalmazása szerint ma sokaknak megadatik már, hogy bejárják a világ különböző helyeit, ugyanakkor nem jártak még a közelben lévő templomban.

A zarándoklat sajátos példájaként a ferences rendi szerzetes ezen a szertartáson is elmesélte azt a történetet, amelyet az egriek is hallhattak már tőle, amikor pár éve a Bazilikában misézett. Orvos ismerőse panaszkodott neki, hogy tönkrement a házassága. Böjte Csaba emlékezve arra a 21 oltásos penicilin receptre, amit a doktor neki felírt, azt javasolta, hogy 21 napon át vigyen egy-egy szál rózsát az asszonynak. Az első szál még összetaposott virágnál a doktor majdnem feladta a békülést, de a szerzetes biztatta, hogy ne hagyja abba, a nyolcadiknál jött a telefon, hogy már vázában, vízben van a virág. A 17-nél pedig a telefonhívás egy vacsorára való invitálást tartalmazott, amelyet az asszony kezdeményezett. Azóta is együtt vannak.

– Ez is egyfajta zarándoklat volt, amely a reménnyel függ össze – Hangsúlyozta a fehérvasárnapi bazilikai szentmise vezetője.