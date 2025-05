Egri Csillag Weekend: elindult a boros banzáj a Dobó téren

Az Egri Csillag Weekend idén is városunkba hívja a borok, a gasztronómia és a minőségi kikapcsolódás szerelmeseit. A rendezvényen több mint húsz helyi pincészet várja az érdeklődőket a Dobó téren, május 1.-jétől 4-ig. Az esemény – mely az Egri Bikavér méltó fehér párját, az Egri Csillagot ünnepli - egyedülálló lehetőséget kínál arra, hogy a látogatók közvetlenül találkozhassanak az Egri borvidék legkiemelkedőbb borászaival, illetve, hogy megkóstolhassák a legfinomabb boraikat, ahogy azt előzetesen megírtuk.

Megtelt a tér, elkezdődött az Egri Csillag Weekend Fotó: Huszár Márk

Május 1-jén kora este meg is volt az esemény hivatalos megnyitója. Farkas László, az Egri Borvidék Hegyközségi Tanácsának elnöke köszöntőjében elmondta, az Egri Csillag Weekend a tavasz boros eseménye, ahol a tavasz frissességét próbáljuk reprezentálni borainkkal, legméltóbban az egri csillaggal.

– S hogy mi is az egri csillag? Már sokszor megfogalmaztuk. Egyszerűen az egri bikavér fehér párja, ha egy kicsit bővebben, akkor egy olyan fehér cuveé bor, amely magában hordozza az egri bovidék sokszínűségét, mégis egyedi és egriesen mutatja be a borvidék jellegzetességeit. Mára az egri csillag kiforrta magát, stílusos jegyei vannak – hangsúlyozta. Őt követte a köszöntők közt Gulyás László, Eger alpolgármestere, aki mielőtt megnyitotta volna hivatalosan a rendezvényt kifejtette, ez nem csak egy borünnep, hanem közös találkozás.

– Az egri csillag nem csupán egy borfajta, komoly karakter, amely egyszerre őrzi a múltat és tekint a jövőbe – mondta.

Ezt követően az egri borvidéki borverseny díjait adták át. 2025-ben huszonkilencedik alkalommal gyűltek össze a borászok, hogy az általuk nevezett borokat szakmai zsűri elé terjesszék. Az eseményen 29 borászat 159 borát kóstolták a bírák.