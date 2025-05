Színes forgatag vonult a felsőtárkányi majálison +Fotók, videó

Idén is felpezsdült Felsőtárkány, kicsik és nagyok együtt mulattak. De munkáról ezen a napon szó sem volt. A szervezők, még inkább a résztvevők legnagyobb örömére a nap is ragyogóan sütött, amikor elindult a menet a katolikus templomtól a Sziklaforrás táplálta tóig, ott is a rendezvénytérig. A színes forgatag, a jelmezesek többször meg-megálltak, a néptáncos fiúk megtáncoltatták a lányokat, szólt a zene, énekeltek, s ezt sokan videózták, fotózták a felvonulást. Voltak a vonuló menetben olyanok, akik úttörő egyenruhát öltöttek, más pásztornak, vagy éppen betyárnak öltözött, de nem hiányoztak a tárkányi népviseletet magukra öltő lányok sem. A menet végéhezcsatlakoztak az iskolások, óvodások, illetve a faluba érkezők is, hogy együtt érkezzenek a végcélig Ahogy a retro járműek sem, szép sorban érkeztek a 20-30 akár 40 éves utócsodák is.

Ha majális, akkor Felsőtárkány. Sokan kísérték a menetet Fotó: Huszár Márk

Felsőtárkányi majális: két napos idén a banzáj

A szervezők gondoskodtak attól, hogy bármely korosztály megtalálja az őt érdeklő programot. A tóparton a finom étkek, italok mellett Szabados Ádám football freestyle show-ját lehetett megnézni, majd 18 órától Csóka Melinda koncertezik. 20 órától a nap zárásaként a MOHIKÁN zenekar – Bódi László ‘ Cipő’ emlékkoncert lesz. Az idén 10 éves zenekar elhozza Bódi László ‘Cipő’ immár ikonikussá vált szerzeményeit.