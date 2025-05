Gál Tibor, a Borászok Borásza: ez nem egy rock-sztár szakma, nekünk minden évben meg kell dolgozni a sikerért

A 40 éves szakember most először került a legjobb öt közé, így őt magát is meglepésként érte, hogy megkapta a kitüntető címet. - Teljes nyugalomban, mondhatni az esélytelenek nyugalmával ültem végig a pénteki, hosszú gálaestet, mivel előtte Heimann Zoltán barátom elmondta, hogy ő nyolc éven át volt a legjobbak között, mire megkapta, szóval van még időm – mondta kicsit mosolyogva, kicsit meghatottan lapunknak Gál Tibor. – Ennek megfelelően valódi meglepetéssel és meghatottsággal vehettem át a díjat, nem is igen tudtam megszólalni.

Gál Tibort választották a Borászok Borászának

- Nem csak az első jelölés miatt lehetett meglepetés sokak számára, de az életkora miatt is. 40 évesen ritkán kap az ember egy ilyen, kicsit életműdíjnak is tartott elismerést.

- Valóban, úgy tudom, én vagyok most a legfiatalabb, aki megkapta ezt. De van ebben más számmisztika is, pontosan 20 éve, hogy megörököltem és kényszerűségből átvettem a borászatunk irányítását édesapám halála után, és ő is éppen 40 éves volt, amikor a másik fontos szakmai elismerést, az Év bortermelője díjat elnyerte.