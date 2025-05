Hatvanban is él május 1-je: főznek, veteránautósok jöttek és koncert is lesz

Emellett a családok kézműves foglalkozásokon is részt vehettek, a színpadon pedig a hatvani civil szervezetek mutatkoztak be, különböző produkciókkal készültek erre a napra. Egy vetaránautó kiállítás is megtekinthető volt a helyszínen. Este pedig a Kowalsky meg a Vega ad ingyenes koncertet. A Népkertben pedig most is többféle árussal, vidámparkkal, játékkal és kikapcsolódási lehetőséggel találkozhattak azok, akik a május elsejét Hatvanban töltötték.