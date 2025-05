100 éves autóhoz 100 éves asszony illett Andornaktályán

Portálunk munkatársa még a régi autók felvonulását megelőzően felkereste a rendezvény helyszínét. Ragyogóan sütött a nap, már délelőtt sokan voltak kint, 17 csapat a kondérok körül tüsténkedett, hiszen főzőverseny is volt. És természetesen ott sorakoztak már az old timer autók, de motorok is. Ekkor jött a meglepetés. A századik évében járó Barczi Jánosné érkezett kisérőjével és állt oda a vele egykorú ugyancsak 1925-ben "született" autó mellé. Oda jött hozá a falu polgármestere, Debreceni Róbert is, valamint az andornaktályai nyugdíjasklub néhány tagja.

Az old timer autók egyik legöregebbje mellett a járművel egykorú, 100 éves Barczi Jánosné is megjelent

Fotó: Sike Sándor / Forrás: Heol

Az old timer autók egyikéhez a hasonkorú helybeli asszony érkezett

Első alkalommal bővült a régi kocsik megjelenésével a május 1-rendezvény a Jármű Örökségeinket Őrző Egyesület jóvoltából. Az old timerekből közel ötven érkezett az eseményre és legalább tíz motor is felsorakozott. Természetesen a hagyományteremtő célzatú jelenlétük mellett folytak a rendezvények immár hagyományos programelemei is. Így a főzőverseny, amelyre ezen alkalommal 17 csapat nevezett. Mindannyiuknak pörköltet kellett készíteni, a zsűri azt volt hivatott eldöntani, hogy ebben melyikük volt a legjobb.

A Hivatali Csajok Csapatából – amit nevükhöz hűen kizárólag hölgyek alkottak – Demus-Beke Mária portálunknak elárulta, hogy nem messze tőlük főznek az önkormányzati testület tagjai, akik "inkább" a másik nemet képviselik. A várható eredményt illetően a hivatalban a szociális ügyeket intéző Mária biztosra vette, hogy megelőzik őket a versenyben. Ennek a magyarázatát is megadta: többféle húst is használtak a pörkölt elkészítéséhez, ezért sokkal finomabb lesz az önkormányzatiakénál. Főként pedig azért is esélyesebbek, mert időnként a polgármester is besegített nekik.

Bejárták Andornaktályát a régi gyártású járművek

Számos főzőcsapat közül megkérdeztük még a település római katolikus közösségének főzőcsapatát. Itt Szuromi József elárulta, hogy pörköltjük inkább gulyáslevesre sikeredett. Szerinte a zsűri a fűszerezés különbözőségei alapján dönti majd el, hogy kinek a főztje is volt a legjobb. Horonyai-Ipacs Marica az újonnan alakult Római Katolikus Egyházközség világi elnöke kérdésünkre elmondta: a polgármester meghívására érkeztek erre a majálisra.. Többnyire a jelenlegi egyházközség-tagok vesznek részt a főzésben, de úgy gondolták, hogy a csapatépítés jegyében meghívják a régi tagokat is. Így a fiatalabbak és a tapasztaltabbak is nagyon jól együtt fognak működni.