Koponya, csontok és egy ősbölény csigolyája is előkerült a Tisza-tó mellett + fotók, videó

Tiszafüred mellett, a tiszaörvényi Templom-dombon önkéntes közösségi régészeti napot tartottak május 1-én. Megérkezésünkkor már többen sürgölődtek a tiszaörvényi ásatás szelvényei között a kis dombon, egri diákok is kint voltak tanáruk, Gócza Gábor vezetésével. A napsütés ellen ugyan le kellett takarni a kiásott terület egy részét, mivel a leleteknek nem tesz jót napsütés, a látvány mégis különleges, hiszen valaha emberek éltek ott, ahol most a fák gyökerei közül bukkan ki a kápolna oltára.

A tiszaörvényi ásatáson emberi koponya is előkerült

Forrás: Csorba Kitti/Heol.hu

Dr. Mester Edit régész, ásatásvezető, a Kiss Pál Múzeum igazgatója a Heol.hu kérdésére elmondta, a középkori Tiszaörvényt tárják fel. Az Árpád-kor óta lakott volt a település, már 1267-ben is úgy hivatkoznak rá, mint az egri püspökség régi birtokára. Jelentőségét az adta, hogy fontos tiszai átkelőhellyel rendelkezett, ami a püspökségnek komoly bevételt hozott a vámszedés révén. Az itt élők mezőgazdasággal, halászattal foglalkoztak, illetve az átkelést is ők bonyolították le a folyón, és a bevételt átadták az érsekségnek. Emiatt sok érme is előkerült a földből, viszonylag gazdag településnek számított a falu.

– Itt állunk a település központjában, ez a kiemelkedés volt a vízjárta részektől mentes terület, ezért emelték itt a templomot. Itt mellettünk van a 13 méter hosszú, 9 méter széles kis kápolna, amit az elmúlt évek során feltártunk – mutat egy köríves sávra, amelyet letakartak ugyan, de egyértelműen látszik a fal vonala. – Most már teljesen megvannak az alapfalai. Körülötte a temetőt tárjuk fel, illetve nagyobb körben mögöttünk, a szántóföldek alatt van maga a falu.

Letakarták a köveket, de szépen látszik a kápolna falának vonala

Forrás: Csorba Kitti/Heol.hu

A Tisza partján lévő ásatás turisztikai szempontból kiváló helyen van, mellette húzódik a kerékpárút, viszonylag közel van Tiszafüredhez, ezért szoktak önkéntes napokat szervezni. A helyi iskolák, családok is szeretnek kijárni az ásatásra, kipróbálják a régészet szépségeit.

– A mai alkalom meg is volt hirdetve, de az iskolák szervezetten érkeznek hozzánk tanítási időben, tartunk kihelyezett történelemórákat – mondta az ásatásvezető.