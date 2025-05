Vidróczki betyárkodását Egerben is bemutatná a Lajtha

Április 27-én Salgótarjánban a Néptáncosok Országos Bemutató Színpadán a Lajtha László Néptáncegyüttes sikeresen minősült a "Foglalkozása: Betyár" című műsorával. A Lajtha 2017-óta folyamatosan gyűjti és tanulja Eger környékének, falvainak a táncait, szokásait, valamint rekonstruálja a viseleteket. A minősítő műsorban a következő települések táncai jelentek meg: Csernely, Szilvásvárad, Mikófalva, Bekölce, Egerbocs, Recsk, Felsőtárkány, Andornaktálya – írta meg portálunknak Bécsi Gyula művészeti vezető.

Minősítették a Lajthások táncát Fotó: beküldött

Az előadás Vidróczki Mártont, mónosbéli születésű betyárt mutatja be a felsorolt falvak táncain keresztül, egy színes izgalmas 30 percben. Az együttes egyedülálló gyűjtő munkájának köszönhetően került színpadra ez a mű, melyet magas színvonalon mutatott be a Lajtha László Néptáncegyüttes az Országos Minősítőn. Szeretnék Egerben is bemutatni Vidróczki Márton betyárkodását, remélik nyáron sikerül megvalósítani.