Bor, jókedv, lampionok: éjszakába nyúlóan mulattak Andornaktályán + galéria és videó

A Lampionos Borparty kezdete előtt már volt kisebb rohangálás: az esti program kezdetére még a fiatalabb családok magukkal hozták gyerekeiket is, s nekik természetesen nem a finom étkek és a hozzá kínált bor, sokkal inkább a gyönyörű parkban való rohangálás jelentette az örömöt. Érkeztek természetesen idősebbek is, így láthatóan minden korosztály képviseltette magát a Sarlós Boldogasszony templomot ölelő Zenevölgyben.

A bor is szerepet kapott a Zenevölgyben, de a hangsúly a jó hangulatú közösségi találkozáson volt

A bor szerepe ezen az estén fontos volt ugyan, de nem elsődleges

A szervezők – a Fejlődő Andornaktályáért Egyesület, az Egervölgye Hegyközség és a helyi önkormányzat – természetesen arról is gondoskodtak, hogy a Zenevölgybe, különösen pedig egy borpartyra jó zene is legyen. Kollégáink megannyi, a közéletből ismert arccal is találkoztak. Így itt volt például az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem rektora, dr. Pajtókné dr. Tari Ilona. Tőle kértük "kölcsön" pár percre – egy nyilatkozat erejéig – dr. Pajtók Gábort, a térség országgyűlési képviselőjét.

Dr. Pajtók Gábor feleségével érkezett, s borászokkal beszélget, tőle balra Debreczeni Róbert polgármester

A honatya portálunk kérdésre elárulta: először vesz részt az andornaktályai borpartin. Megfogalmazása szerint meg is lepődött, mert itt szembesült azzal, hogy ez egy olyan rendezvény, ami ma már nem nagyon van, vagy csak nagyon kevés helyen Magyarországon.

– Ismerem az andornaki világot legalább 30 éve. Itt kezdtem a '90-es évek elején. Az, ami itt történik, lélegzetelállító minden túlzás nélkül. Az, hogy 18 éves fiatalok a tegnapi égzengés után idejönnek, hogy mit tudnak csinálni a rendezvény megtartása érdekében, hát ilyen nagyon ritkán fordul elő. Amit pedig itt látunk – tényleg egy jó értelemben vett –helyi fiataloknak az összefogása. De itt vannak az idősebbek is, és érezhetően egy olyan közösségi élet kibontakozása sejlik fel, ami számomra is egy nagy meglepetés. Le a kalappal! – fogalmazott dr. Pajtók Gábor.

Ő lehetett az est egyik királykisasszonya

A rendezvény éves rendszerességgel történő szervezésében még polgármesterségét megelőzően is főszerepet játszó Debreczeni Róbert portálunk kérdésére felidézte azt, hogy eredetileg két helyi borászat – a Szuromi és a Bessenyei féle – kezdeményezésére szervezték meg a lampionos estet először. Mára már egyike a falu közössége által nagyon várt programoknak. A polgármesterrel folytatott beszélgetésünkből persze sok minden más is kiderül. Egyebek között az is, hogy a közösségépítésüket szolgálják az évi rendszerességgel megrendezett programjaik, s igyekeznek a tizen-huszonéves korosztályra is fókuszálni, őket is megnyerni.