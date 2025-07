Különleges tárlatvezetések és soha nem látott Gárdonyi-kézirat – augusztusban nem unatkozunk az egri várban

Az egri vár fesztiválja megújul

Novákné Mlakár Zsófia elmondta, miben marad a régi és miben újul meg a várfesztivál. Mint fogalmazott, tudatosan a családosoknak szeretnének kedvezni vele, gyakorlatilag csecsemőkorú gyermekekkel is látogatható a fesztivál, külön programokat hirdetnek meg kisebb és nagyobb gyermekes családoknak is, korcsoportok szerint tudnak programot választani augusztus 9-én és 10-én is, ugyanakkor a felnőttekről sem feledkeztek meg, nem hiányzik majd a fesztiválhangulat és a szakmai programok. Az esemény karszalaggal látogatható lesz, így ha szükség lesz némi szünetre, azt követően is vissza tudnak térni a szülők a gyermekekkel.