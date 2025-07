Ahol a szeretet és a termőhely találkozik – díjat kapott a St. Andrea Pincészet

Idén a legnagyobb hazai borászati elismerés, az Év Pincészete Magyarországon cím az egerszalóki St. Andrea Szőlőbirtokhoz került. A díjat három szakmai szervezet – a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa, a Magyar Bor Akadémia, valamint a Magyar Szőlő- és Bortermelők Szövetsége – közösen ítélte oda, olyan borászatnak, amely nemcsak kimagasló minőségű borokat készít, de példát mutat szakmai elhivatottságból, közösségi szerepvállalásból is. Az ünneplés méltó módon Egerszalókon, a pincészetnél zajlott, ahol a szakma képviselői, barátok és borrajongók gyűltek össze, hogy közösen köszöntsék a díjazottakat: idősebb és ifjabb Lőrincz Györgyöt, apa és fia párosát, akik együtt vezetik a birtokot, és együtt álmodják újra az egri borvidék jövőjét.

Dr. Lőrincz György és az Év Pincészete elismerés Fotó: Gál Gábor

Az ünnepen először Rókusfalvy Pál, nemzeti bormarketingért felelős kormánybiztos szólt a sokadalomhoz.

– Az Év Pincészete nem egy egyszerű birtokszépségverseny, itt fontos, hogy a külcsín mellett komoly tartalom lapul. Itt megtestesül az elegancia, a stílus, igazodási pont vagytok – fordult az ünnepeltekhez. Dr. Pajtók Gábor, Eger és térsége országgyűlési képviselője is képviseltette magát, s méltatta a pincészetet. Felidézte, a szőlőbirtok borait két alkalommal választották a világ 50 legjobb bora közé (Nagy-Eged 2017 – Decanter Best In Show 2021-ben és Agapé 2018 – James Suckling 2023-ban), idén júniusban pedig a Decanter nemzetközi borverseny 95 pontra értékelte az Agapé 2019 és a Nagy-Eged 2021 Egri bikavéreket, míg a Falstaff borkalauzban az Agapé 2019-et 96 pontra díjazták. Emlékeztetett, az Év Pincészete tíz évente csak egyszer lehet egy magyar szőlőbirtok, a nyertest a szakma választja ki, ezért hatalmas az elismerés.

– Családi pincészetből váltak nemzetközi hírűvé, viszik a saját és a magyar borok jó hírnevét. Az elhivatottság, az igényesség, az állandó megújulásra való képesség jellemzi őket. Mintát adnak, követésre sarkallják a magyar borászokat – mondta.

Hubai Imre, mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkár úgy fogalmazott, a St. Andrea Pincészetben a család nem csak a háttér és a támasz, hanem több generációs sikertörténet.

– Nem először állnak reflektorfényben. Dr. Lőrincz Györgyöt 2007-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjével tüntették ki, 2008-ban a Borászok borásza, 2009-ben az Év Bortermelője címmel ismerték el, 2013-ban megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend Tiszti keresztjét. Az Év Pincészete elismerés egyértelmű bizonyítéka annak, hogy Egerszalókon a siker nem pusztán pillanatnyi állapot, hanem hosszútávú, komplex munka eredménye – hangsúlyozta.