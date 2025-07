Sűrített menetrenddel közlekednek a kisvonatok Felsőtárkányban

A Felsőtárkányi Rétesnapok gazdag kulturális és szórakoztató programot is kínál a megszokott tóparti helyszínen, ahol nem csak megkóstolni lehet a réteseket, de el lehet lesni azt is, hogyan kell elkészíteni. A hétvégi a huszonegyedik alkalom, s az évek alatt igazi vidéki fesztivállá nőtte ki magát az esemény számos gasztronómiai kiállító, kézműves vásár, gyermekprogramok és koncertek várják az érdeklődőket. A fesztiválon az édes túrós és az almás rétes mellett a különleges és híres tárkányi rétest is meg lehet kóstolni.