Udvaros Dorottya, Grecsó Krisztián és Szabó Balázs is fellép Egerben a 2 hetes művészeti fesztiválon

- Iszonyúan fontos az, hogy megfogjuk egymás kezét, együtt sokkal több mindenre vagyunk képesek. Mikor megkerestük az Egri Szimfonikus Zenekart, elmondtuk, hogy sok mindent nem tudunk ajánlani, de egy színpadot igen. Soha nem az volt a cél, hogy a kezünket tartsuk és várjuk, hogy mit tudnak adni nekünk, hanem az, hogy a nulláról létrehozzunk valami nagyszerűt - húzta alá. Elmondta, a két héten azt szeretnék, ha politikamentesen a művészetről a tehetségekről szólna minden. Elmondta, hogy fontos számukra a határon túli kapcsolatok ápolása is, meghívták a nagyváradi színházat is, akikkel hosszútávú együttműködésen dolgoznak, de érkezik egy komáromi társaság is.

Arról is tájékoztatott, hogy augusztus 6-án gyermekelőadások lesznek, ennek a napnak a bevételét pedig a Bátor Táltos Alapítvány kapja - két izomsorvadással küzdő kisgyermek. Vallják, hogy a művészetekkel a segítségre szorulókra tudják irányítani a figyelmet.

- Nagy ajándék, hogy az egyetem és az érsekség már megajándékozott a bizalmával, lehetőséget kaptunk az Örökség musical kapcsán, reméljük, jól tudtunk élni vele. Augusztus 15-én és 16-án látható is lesz a darab, mondhatjuk, hogy a fesztivál koronája lesz a musical - fogalmazott.

Kitért arra is, hogy a jegyvásárlásban használható szépkártya és városkártya is. A fesztivál programja Udvaros Dorottya önálló estjével kezdődik, majd Mészáros Árpád Zsolt és Kovács Adrián zenekaros koncertje követi. A két hétben látható lesz a népszerű vígjáték, a Kölcsönlakás, a Spanyol Hátha és a Párterápia és a Bor, mámor, szerelem operett is. Több gyermekelőadás is lesz, köztük a Pinokkió. Zenés irodalmi estekben sem lesz hiány, Grecsó Krisztián is Egerben fesztiválozik majd.