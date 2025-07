Az amerikai színész hasonmása, Bronzi pesti gyerekek lovasoktatásával kezdte karrierjét

Mindazoknak, akik "mezítlábas" táborozóként vettek részt ezekben a vezetőképzésekben természetesen nem a napközbeni hivatalos foglalkozások jelentették az örömöt, hanem a szabadidős programok. Ezek sorában a túrázások, számháborúk ugyanúgy megtalálhatóak voltak, mint a tábortűzi együtt "hej, te bunkócskázások", vagy meghívott előadók – például Dinnyés József – polbeat énekes fellépései. Szabadidőben szabad volt az alkohol is. Hivatalosan persze csak a nagykorúaknak. A 70-80-as években azért is nagy dolog volt a KISZ-tábor, mert a tiszta lány, illetve fiú középiskolák korában személyes kapcsolatok, szerelmek és későbbi házasságok "bölcsőinek" is bizonyultak ezek az összejövetelek.

Hámán Kató mellszobbra előtt az egykori táborvezetőség: széttárt karral Bernát István. Az előtte álló sor Jobb szélén Korózs Lajos – akinek ekkor még szamárfület mutathattak –, mellette Valentini Andrea, a hatvani ügyészség vezetőjének lánya, az előttük ülő sor bal szélén munkatársunk, akit akkor mindenki Sinya-ként ismert

Fotó: Sike Sándor / Forrás: saját

A kollégánkkal valaha együtt táborozó KISZ-esek közül sokan a rendszerváltás után csináltak komoly karriert. Ez érthető is, hiszen életkorban akkora értek oda, hogy "valakik" lehessenek. Van közöttük olyan, jelesül Sós Tamás, aki a megyei közgyűlés elnöke lett, Nagy Imrét Eger polgármesterévé választották, Korózs Lajos az államtitkársági posztig vitte. De a tudományos pályán is messzire jutó professzor emerita Lőrinczné dr. Thiel Katalin, a főiskola – ma már nyugdíjas – egykori tanulmányi rektorhelyettese is ide sorolandó. Ketten közülük pedig egy-egy megyei napilag kiadóvezetői is voltak hosszú időn át. Az Axel Springernél, a megyei napilap egykori tulajdonosánál pedig igen magas pozíciót betöltő Nemes Péter is megyénkből származott el. Azért volt a Pestre költözés, hogy ott országos úttörőelnöki pozíciót töltött be még '80-as években. Az országosan ismert politikus Csintalan Sándor pedig abban az időben az egri főiskola csepeli (!) kihelyezett tagozatának volt a KISZ-titkára.