Lenyűgözte az országos zsűrit a gyöngyösi iparművész másfél évig készült pályamunkája

Idén a zsűri előnyben részesítette a modernizált darabokat. Az alkotó szerint a szerkezetében is látszik, hogy a kalácskendő hogyan van meghímezve, és hogyan bontotta szét a mintaelemeket a többi darabon. A zsűri szerinte nagyon jól érzékeli, hogy mi az eredeti és mi az, amit rajzolással modernné tettek az alkotók. Mint mondta, a zsűrinek mindig megküldik az eredeti motívumokat, hogy lássák, miből indultak ki, és látják a készterméket is.

A palóc népművészet motívumai a mai használati tárgyakon

Fiser Józsefné szerint nagyon nagy igény van a modernizált népművészeti darabokra, főleg, ha az ember egy kicsit magára is tudja ölteni.

- Egy-egy motívummal díszítjük a táskát, a szatyrot, a neszesszert, de ugye az innovatív alkotásokban az öv, a bőrtáska és a hímzés is megfér. Már ilyet is készítettem, egy bőrössel alkottunk együtt övet, táskát, tehát tovább éltetjük a palóc hímzést, ha keresztszemes is, a motívum ugyanúgy felismerhető ezeken az alkotásokon – fejtette ki a népi iparművész.