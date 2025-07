A nagyok főztek, a kicsik ki mit tudoztak, estére pedig már állt a bál Mezőtárkányban

Míg rotyogtak a bográcsok kirakodóvásár, népi kismesterségek bemutatója, egészségsátor, kézműves foglalkozások, lufihajtogatás, arcfestés, csillámtetoválás, pónilovaglás, ugrálóvár várta az érdeklődőket. A roma kulturális nap egyik különlegessége – a gyerekeknek meghirdetett Ki Mit Tud? – tizenegy órakor kezdődött a színpadon. Sok érdeklődőt vonzott a program, hisz minden szülő, nagyszülő, rokon büszkén figyelte csemetéit a világot jelenthető deszkákon.

A roma közösség jól érezte magát a sportpályán tartott rendezvényen

Fotó: Sike Sándor / Forrás: Beküldött

A roma családok büszkén figyelték gyermekeik bemutatóit

A szülők, rokonok nem is csalódtak, hisz minden gyermek láthatóan sokat készült és nagyon ügyesen mutatkoztak be, adták elő produkciójukat. Előadásuk végén pedig minden szereplő ajándékot vehetett át a szervezőktől. Tizenkét óra után már az ebéd következett: csülkös káposztával várták a jelenlévőket a szervezők. A jó ebédhez jó nóta is dukált, amit a szomszéd településről Besenyőtelekről érkező Baranyi Tesók szolgáltatták.

A főzőverseny végeredményét is kihirdették. Duka Nóra csapata nyert roma töltött káposztával, az ezüst a Dankova Eszter vezette Padlógáz ezerrel csapatának jutott. Csülökpörköltet főztek petrezselymes burgonyával, harmadik a Csercsa Family lett, Csercsáné Dobozi Rita vezetésével. Főztjük pedig lecsó bodakkal volt.

Az eredményhirdetés után köszöntők "szakították félbe" a könnyű nyári programot. Farkas István, a helyi nemzetiségi önkormányzat elnöke egyebek között arról beszélt, hogy ez egy különleges nap roma és nem roma embereknek egyaránt, mert ilyenkor nemcsak ünnepelnek, hanem újra megerősítik, hogy együtt, egymás mellett élni, egymást tisztelni és segíteni nemcsak lehetőség, hanem kötelesség is.

– A mai nap nem jöhetett volna létre közösségi összefogás nélkül. Ez a nap a roma kultúra szépségéről, gazdagságáról, sokszínűségéről szól. Ez a kultúra nemcsak a cigány muzsikában él, hanem ott van a konyhánk ízeiben, a beszédünk ritmusában, a népi mesterségek ügyes kezeiben, az időseink történeteiben, és abban a mély, élő kapcsolatban, amelyet egymással ápolunk, generációról generációra – fogalmazott.