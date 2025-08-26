2 órája
140 mazsis kápráztatja el a tudásával a közönséget pénteken
Minden egri mazsis színre lép. Érdemes lesz megnézni őket a Máraiban.
Fotó: Huszár Márk
Pénteken lesz az Egri Majorette Egyesület XXVII. Zenés Parádéja, osztotta meg portálunkkal Kovácsné Bretus Éva művészeti vezető.
A rendezvényen mind a 9 csoport 140 tanítványa fellép, egy hangulatos show-műsor keretében bemutatja a tanévben tanultakat, változatos összeállításban: lesznek botos, pomponos, zászlós koreográfiák egyaránt, sötétedéskor pedig a közönség egyik nagy kedvenceként világító botos összeállítás lesz látható. A helyszín a Márai Látogatóközpont lesz, a műsor 18 órától kezdődik.
A műsorban közreműködnek a Szihalmi Fúvósok.
