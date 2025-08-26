augusztus 26., kedd

140 mazsis kápráztatja el a tudásával a közönséget pénteken

Címkék#Egri Majorette Egyesület#koreográfia#tanév

Minden egri mazsis színre lép. Érdemes lesz megnézni őket a Máraiban.

Heol.hu
Fotó: Huszár Márk

Pénteken lesz az Egri Majorette Egyesület XXVII. Zenés Parádéja, osztotta meg portálunkkal Kovácsné Bretus Éva művészeti vezető. 

A rendezvényen mind a 9 csoport 140 tanítványa fellép, egy hangulatos show-műsor keretében bemutatja a tanévben tanultakat, változatos összeállításban: lesznek botos, pomponos, zászlós koreográfiák egyaránt, sötétedéskor pedig a közönség egyik nagy kedvenceként világító botos összeállítás lesz látható. A helyszín a Márai Látogatóközpont lesz, a műsor 18 órától kezdődik.

A műsorban közreműködnek a Szihalmi Fúvósok.

 

 

 

