27 perce
Donizetti vígoperája félpótkocsin érkezett Pétervásárára
Donizetti népszerű egyfelvonásos vígoperáját a nyár folyamán országszerte tizennyolc helyszínen mutatja be szabadtéri előadások formájában Magyar Állami Operaház. A 2025. június 10. és augusztus 10. között három részletben megvalósuló turné a Gördülő Operasorozat részeként, a Petőfi Kulturális Program támogatásával valósul meg. A csengő augusztus 10-én járt Pétervásárán.
Pétervásárán augusztus 10-én tartották az előadást. A különleges előadás egy kamion pótszerelvényén került bemutatásra, mely idén nyáron 18 vidéki nagyvárosba gördült be, Heves vármegyében egyedül Pétervásárára. A Csengő című operában az öreg sorrentói patikus, Don Annibale lakodalmát követően épp arra készül, hogy szép és fiatal hitvesével, Serafinával eltöltse a nászéjszakát, az éjszaka folyamán azonban újra és újra megszólal a csengő, és válogatott furcsa alakok érkeznek a patikába különböző problémákkal. A vén gyógyszerész nem sejti, hogy a bosszantó betegek álruhái mind az ifjú Enricót rejtik, aki ugyancsak szerelmes Serafinába, és mindent elkövet, hogy megakadályozza a friss házasok együttlétét.
Pétervásárára érkezett A csengő
Toronykőy Attila rendező, aki A csengő új színrevitelének napjainkat idéző látványvilágát is megalkotta, a fiatalok és idősek számára egyaránt könnyen befogadható, szórakoztató produkciót hozott létre, ami csaknem két éve szerepel nagy sikerrel ebben a formában a Magyar Állami Operaház műsorán. A közérthetőséget elősegítendő Donizetti népszerű vígoperája magyar nyelven, Blum Tamás fordításában lesz hallható. A produkció a Gördülő Opera-sorozat keretében amolyan 21. századi ekhós szekéren, egy külön erre a célra kialakított, színpaddá alakítható félpótkocsin lesz megtekinthető.
A Petőfi Kulturális Program támogatásával megvalósuló nyári turné három részletben járja körbe az országot. A 2025. június 10. és 15. közötti első etapban a produkció az ország nyugati felébe – Tatára, Marcaliba, Vasvárra, Jánossomorjára, Szentgotthárdra és Letenyére – látogat el. Az előadás főbb szerepeit itt Szvétek László (Don Annibale), Fülep Máté (Enrico), és Rácz Rita (Serafina) alakítják Kósa Lőrinc (Spiridione) és Farkasréti Mária (Madama Rosa) partnereiként, az előadásokat Tóth Sámuel Csaba vezényli.
A második etapban, 2025. július 15. és 20. között a produkció az ország déli részén –Dombóváron, Orosházán, Sárbogárdon, Makón, Izsákon és Pécsvárodon
– mutatkozik be. Az előadás főbb szerepeit ezeken a helyszíneken Szvétek László (Don Annibale), Fülep Máté (Enrico), és Kapi Zsuzsanna (Serafina) formálják meg Balczó Péter (Spiridione) és Sahakyan Lusine (Madama Rosa) partnereiként, a karmester Erdélyi Dániel.
A harmadik etapban, 2025. augusztus 9. és 14. között a darab az ország keleti felét járja be és Derecskén, Abaújszántón, Balassagyarmaton, Máriapócson, Kenderesen, valamint Pétervásárán. Az előadás főbb szerepeiben Kiss András (Don Annibale), Fülep Máté (Enrico), és Kapi Zsuzsanna (Serafina) lépnek színpadra Ninh Duc Hoang Long
(Spiridione) és Farkasréti Mária (Madama Rosa) partnereiként, Tóth Sámuel Csaba vezényletével.
Gördülő Opera néven a Magyar Állami Operaház társulata a Magyar Államvasutakkal együttműködésben 1948 és 1954 között – a vidéki operajátszás újraindulásáig – járta az ország kisebb-nagyobb városait, hogy előadásaival a fővárostól messze eső településekre is eljuttassa az opera műfaját. Az OPERA 60 év szünet után 2014-ben indította újra sorozatát, amellyel – amikor lehetőségei engedik – vidéki és határon túli településekre is ellátogat színvonalas produkcióival. A Petőfi Kulturális Program Magyarország Kormánya támogatásával, a kultúrstratégiai intézmények együttműködésében, a Nemzeti Művelődési Intézet koordinációjával valósul meg.
Az előadásról Pétervására hivatalos közösségi oldalán videót is megosztottak:
A mentőhelikopterhez sietett egy kislány Szilvásváradon - amit tett, arra a légimentők sem voltak felkészülve