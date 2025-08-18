Donizetti vígoperája félpótkocsin érkezett Pétervásárára

Pétervásárán augusztus 10-én tartották az előadást. A különleges előadás egy kamion pótszerelvényén került bemutatásra, mely idén nyáron 18 vidéki nagyvárosba gördült be, Heves vármegyében egyedül Pétervásárára. A Csengő című operában az öreg sorrentói patikus, Don Annibale lakodalmát követően épp arra készül, hogy szép és fiatal hitvesével, Serafinával eltöltse a nászéjszakát, az éjszaka folyamán azonban újra és újra megszólal a csengő, és válogatott furcsa alakok érkeznek a patikába különböző problémákkal. A vén gyógyszerész nem sejti, hogy a bosszantó betegek álruhái mind az ifjú Enricót rejtik, aki ugyancsak szerelmes Serafinába, és mindent elkövet, hogy megakadályozza a friss házasok együttlétét.

Pétervásárán bemutatták A csengő című operát

Forrás: Pétervására Város Hivatalos Oldala/Facebook

Toronykőy Attila rendező, aki A csengő új színrevitelének napjainkat idéző látványvilágát is megalkotta, a fiatalok és idősek számára egyaránt könnyen befogadható, szórakoztató produkciót hozott létre, ami csaknem két éve szerepel nagy sikerrel ebben a formában a Magyar Állami Operaház műsorán. A közérthetőséget elősegítendő Donizetti népszerű vígoperája magyar nyelven, Blum Tamás fordításában lesz hallható. A produkció a Gördülő Opera-sorozat keretében amolyan 21. századi ekhós szekéren, egy külön erre a célra kialakított, színpaddá alakítható félpótkocsin lesz megtekinthető.

A Petőfi Kulturális Program támogatásával megvalósuló nyári turné három részletben járja körbe az országot. A 2025. június 10. és 15. közötti első etapban a produkció az ország nyugati felébe – Tatára, Marcaliba, Vasvárra, Jánossomorjára, Szentgotthárdra és Letenyére – látogat el. Az előadás főbb szerepeit itt Szvétek László (Don Annibale), Fülep Máté (Enrico), és Rácz Rita (Serafina) alakítják Kósa Lőrinc (Spiridione) és Farkasréti Mária (Madama Rosa) partnereiként, az előadásokat Tóth Sámuel Csaba vezényli.

A második etapban, 2025. július 15. és 20. között a produkció az ország déli részén –Dombóváron, Orosházán, Sárbogárdon, Makón, Izsákon és Pécsvárodon

– mutatkozik be. Az előadás főbb szerepeit ezeken a helyszíneken Szvétek László (Don Annibale), Fülep Máté (Enrico), és Kapi Zsuzsanna (Serafina) formálják meg Balczó Péter (Spiridione) és Sahakyan Lusine (Madama Rosa) partnereiként, a karmester Erdélyi Dániel.