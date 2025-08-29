1 órája
Ez vár rád Eger legújabb Aldijában
Megjött a hivatalos válasz az Aldi-ról, hogy mikor nyitnak.
Sok titkolózás után most már hivatalos, hogy az Aldi legújabb üzlete szeptember 4-én nyit a Rákóczi Ferenc út 94. szám, mindezt közleményben tudatták portálunkkal.
A táblák egy jó ideje kint vannak az épületen, ugyan letakarva és óriásplakát is hirdeti a nyitást, de a hivatalos közleményre péntekig kellett várni.
– A város északi részén szeptember 4-én nyíló áruház nagy alapterületen, széles választékkal, ingyenes parkolással és nagyszabású akciókkal várja a vásárlókat – írta közleményében az ALDI Magyarország.
Az üzletlánc elmondása szerint nap mint nap azért dolgozik, hogy a magyar családoknak segítsen spórolni, ezért széles, minőségi termékválasztékát alacsony áron teszi elérhetővé a vásárlók számára. A vállalat három évvel ezelőtt nyitotta meg első üzletét Heves vármegye székhelyén, a Mátyás király út 108. szám alatt. A fogyasztóktól érkező pozitív visszajelzéseknek és kéréseknek megfelelve a diszkontlánc újabb üzletet nyit Egerben, a város északi részén, a 25-ös főút kivezető szakasza mellett. Ez az ALDI 185. magyarországi üzlete.
A II. Rákóczi Ferenc utca 94. szám alatti, mintegy 1300 négyzetméter alapterületű áruház a Cifrakapu utcától északra található bevásárló negyedben az első, a városmaghoz legközelebbi élelmiszerüzlet, amely tömegközlekedéssel és autóval is könnyen megközelíthető, a gépjárművel érkezőket 90 ingyenes parkolóhely várja.
Az áruháznyitás előtti munkálatok során korszerűsítették az üzlet világítását, az ALDI legmodernebb dizájnját követve a fal mentén végig fali hűtőket helyeznek el a hűtést igénylő termékeknek. Az ALDI országosan egységes kínálatot biztosít, így ebben az áruházban is több mint 1800 termék, friss húsok, zöldségek, gyümölcsök, helyben sült pékáru várják a vásárlókat. A nem élelmiszer jellegű árucikkek között konyhai, kertészeti, elektronikai, barkács- és ruházati termékek is megtalálhatók.
Az üzletben a vevők több mint 130, főként magyar forrásból származó friss zöldség és gyümölcs között válogathatnak. Az „Azon melegében” látványpékség tágas pultjában 50-nél is több helyben sütött kenyér, édes és sós péksütemény kapható. További közel 50 pékárut naponta szállítanak a központi raktárból. „A nap fogása” feliratú tárolókból is válogathatnak a vásárlók, amelyekben a látványpékség előző napi záráskor megmaradt pékáruit bezacskózva, 50 százalékos kedvezménnyel lehet megvásárolni másnap délig, illetve szépséghibás zöldségeket, gyümölcsöket, amelyek 30–50 százalkos kedvezménnyel vehetők meg.
Az új üzlet megnyitásához az ALDI 22 állást hozott létre a városban, az új kollégák biztosítják az áruház zavartalan működését, és gondoskodnak a vevők magas színvonalú kiszolgálásáról. Az ALDI a vármegyében összesen 65 embert foglalkoztat.
A jó dolgok együtt járnak – kuponok és nyitási akciók várnak az új ALDIban.
Az ALDI nagy hangsúlyt fektet arra, hogy minél több vásárlóval ismertesse meg saját márkás termékeit, amelyek a márkatermékeknél sokszor jelentősen olcsóbbak, minőségük mégis kiváló. A vállalat a nyitás alkalmából kizárólag ebben az üzletében rendkívül kedvező áron kínál mintegy 70 terméket, többek között friss húsokat, tejtermékeket, zöldségeket, gyümölcsöket, és frissen sütött pékárut. A nyitást megelőzően a környékbeli háztartásokba eljuttatott akciós szórólapon egy 2000 forintos kupont találnak a vásárlók, amelyet a nyitás napján 15 000 forint feletti vásárláskor válthatnak be. Ezen felül újabb 4 db 2000 forintos kupon is várja az ALDI vásárlóit, amelyek szintén legalább 15 ezer forint értékű vásárlás esetén válthatók be szeptember 8-a és október 5-e között kizárólag ebben az üzletben. A kuponok digitálisan is elérhetőek az ALDI applikációban.
A 3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 94. szám alatti ALDI-áruház nyitvatartása:
Hétfő–szombat: 7:00–21:00
Vasárnap: 8:00–19:00
