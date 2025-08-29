Ez vár rád Eger legújabb Aldijában

– A város északi részén szeptember 4-én nyíló áruház nagy alapterületen, széles választékkal, ingyenes parkolással és nagyszabású akciókkal várja a vásárlókat – írta közleményében az ALDI Magyarország.

Második üzletét is megnyitja Egerben az ALDI

Az üzletlánc elmondása szerint nap mint nap azért dolgozik, hogy a magyar családoknak segítsen spórolni, ezért széles, minőségi termékválasztékát alacsony áron teszi elérhetővé a vásárlók számára. A vállalat három évvel ezelőtt nyitotta meg első üzletét Heves vármegye székhelyén, a Mátyás király út 108. szám alatt. A fogyasztóktól érkező pozitív visszajelzéseknek és kéréseknek megfelelve a diszkontlánc újabb üzletet nyit Egerben, a város északi részén, a 25-ös főút kivezető szakasza mellett. Ez az ALDI 185. magyarországi üzlete.

A II. Rákóczi Ferenc utca 94. szám alatti, mintegy 1300 négyzetméter alapterületű áruház a Cifrakapu utcától északra található bevásárló negyedben az első, a városmaghoz legközelebbi élelmiszerüzlet, amely tömegközlekedéssel és autóval is könnyen megközelíthető, a gépjárművel érkezőket 90 ingyenes parkolóhely várja.

Az áruháznyitás előtti munkálatok során korszerűsítették az üzlet világítását, az ALDI legmodernebb dizájnját követve a fal mentén végig fali hűtőket helyeznek el a hűtést igénylő termékeknek. Az ALDI országosan egységes kínálatot biztosít, így ebben az áruházban is több mint 1800 termék, friss húsok, zöldségek, gyümölcsök, helyben sült pékáru várják a vásárlókat. A nem élelmiszer jellegű árucikkek között konyhai, kertészeti, elektronikai, barkács- és ruházati termékek is megtalálhatók.