Az államalapítás ünnepét és a falunapot a fakanalak kopogása nyitotta meg Mezőtárkányban
Folytatták a régi hagyományt Mezőtárkányban. Azt tudniillik, hogy az államalapítás ünnepét és a falunapot egy napon tartják, mégpedig az augusztus 20-hoz közeli szombaton.
Nem volt ez másként most sem. Idén az a bizonyos szombat augusztus 23-ára esett, amikor is megtartották a falunapot és az államalapítás ünnepét. A hagyományt magának az egésznapos program összeállításakor is követték a szervezők. Így a főzőversenyre benevezett csapatok, s nem sokkal később a Tóth Imre Emlékverseny – ez már a hatodik – kispályás focicsapatai érkeztek meg a település sportpályájára szombaton.
Az államalapítás ünnepét és a falunapot a fakanalak kopogása "nyitotta meg"
Úgy is fogalmazhatnánk, hogy augusztus 23-án arra ébredtek a település lakói, hogy fakanalak kopogásától hangos a rendezvény helyszíne a sportpálya. Hét csapat foglalta el a főzőhelyeket. Munkatársunk ki is faggatott közülük néhány résztvevőt, kezdve a legrégebbi és egyben legnagyobb létszámú közösséggel, a Gyöngyvirág Nyugdíjas Klubbal. A két tucatnyi résztvevő között természetesen ott volt elnökük is, Besenyeiné Marika is.
– Szívvel lélekkel vagyunk itt. Úgy érzem, hogy Mezőtárkány egyik mozgatórúgója a nyugdíjas klub. Lehet ránk számítani, de mi is ugyanúgy számíthatunk a polgármester asszonyunkra, akitől minden támogatást megkapunk. Mint egy nagy család, úgy működünk együtt. Közösen járunk színházba, ahová bérletünk van. Most például az utcai kukák, padok kifestését tervezzük. Szeretnénk továbbra is aktív részesei lenni a falunak, tenni érte – fogalmazott a szépkorúak klubjának vezetője.
Marika szavai szerint ők itt a legnagyobb főzőcsapat, körömpörköltet készítenek. Ebben is könnyű dolguk van, mert Németh Róbert vállalkozó ajándékozott nekik egy hízót. rendes disznótorosuk volt decemberben, s amit vágtak akkor, most abból készítik a körömpörköltet. Az önkormányzattól is kapott minden főzőcsapat 10 ezer forintot is, így azt a közel 30 fő reggelijének elkészítésére költhették.
A jelek szerint vannak olyan fiatal beköltöző családok is Mezőtárkányban, akik rögtön be is kapcsolódnak a falu közösségi rendezvényeibe. Erről árulkodik például az a tény, hogy kollégánk két olyan főzőcsapatba is "beleütközött", akik nem rég telepedtek meg itt. Akkor még ugyan, amikor őket kérdezte, nem lehetett tudni, de az eredményhirdetéskor kiderült, hogy főzni is tudnak: a verseny második és harmadik helyét szerezte meg a két "beköltözö" csapat.
A Váradi Family Team – férj és feleség alkotta a csapatot – alig egy éve költözött Mezőtárkányba és éppen a később harmadik helyet érő székelykáposzta roma módra történő készítése közben értük tetten őket. A férj azt, hogy mi az a különlegesség, ahogy ő mondta "csavar", ami mássá teszi főztjüket, mint a hagyományos székelykáposzta – "kis roma pikantériát tettünk bele, de ez maradjon a mi titkunk" megjegyzéssel – nem volt hajlandó elárulni. Annyit azért elmondott, hogy a Mezőszemerén lakó szüleiktől látták, hallották.
Második hely lett a vége a Gasztro Gengszterek fakanalas keverésének. Amikor kora délelőtt őket is kérdeztük, akkor persze még csak a remény élt bennük a jó helyezésre, konkrétan a dobogó "megcsípésére".
– Friss mezőtárkányiak vagyunk, 3-4 éve élünk itt. Favágó levest készítünk el gazdagon, de parasztosan. Jó tárkányiasan. Úgy hisszük, hogy ezzel a főzéssel tudunk majd a tárkányi régi nagyokhoz odakerülni – fogalmazott az éppen az üstöt felügyelő Tóth Bence, aki azt is elárulta: két séfsegédje Molnár Bence és Molnár Ferenc. A főzőcsapat mellett sürgölődő hölgyről pedig közösen megállapíthattuk, hogy ő a szurkolójuk.
Természetesen nem csak a főzőket, az éppen kirakodó árusokat, a gyerekeknek felfújt gumivárat és sok más hasonló falunapi készülődést láthattunk, hanem a már javában zajló VI. Tóth Imre kispályás labdarúgó emléktorna mérkőzéseit is.
Az emléktorna megnyitásakor Pásztor István a sport egyesület elnöke – aki egyébként a település alpolgármestere – bevezetőjében méltatta Tóth Imre életútját, majd átadta a szót özvegyének Tóthné Szabó Anitának – Mezőtárkány polgármesterének –, aki megköszönte a szervezőknek a munkáját és azt, hogy már hat éve töretlenül szervezik a tornát, emlékeznek férjére.
A délelőtt sem volt az unalomé
A délelőtt folyamán egyébként kirakodóvásár, segway, légvár, íjász sátor, kosár a magasból, lufihajtogatás, csillámtetoválás várta a gyerekeket. Minden regisztrált érdeklődő ebédjegyet kapott, ennek ellenében egy becsületes adag " veremháti marhapörköltet " kaptak csalamádéval. Ehhez a remek ételhez remek dalok dukáltak, amit 11 órától 13 óráig az Agyagbanda szolgáltatott, megénekeltetve, megtáncoltatva az ott lévőket.
A kispályás torna eredményhirdetése – a díjakat Tóthné Szabó Anita és gyermekei adták át – is megtörtént: az első helyet a Füzesabonyi Szesztestvérek csapata vitte el, második a Retro BT, harmadik a Besenyőtelki u 19 csapata lett.
A másik eredményhirdetés természetesen a főzőversenyé volt. Ennek díjait Pásztor István alpolgármester, Horváth Zsuzsa óvónő – aki végig segítette a lebonyolítást – és Tóth Gabriella, a zsűri elnöke adták át. Kiderült ekkor, hogy a portálunk által korábban megkérdezett két csapatot Kökény Zsolt szorította le a képzeletbeli dobogó legfelső fokáról szarvaspörköltjével. A délután első részében még zumba bemutató szórakoztatta a közönséget, majd három órakor megemlékezéssel folytatódott a rendezvény.
A nemzeti ünnepünkre való megemlékezésen Sipos Attila – egykori művelődési ház vezető, jelenleg füzesabonyi képviselő-testületi tag – köszöntötte a megjelenteket, közöttük dr. Pajtók Gábort, a térség országgyűlési képviselőjét, a település három díszpolgárát, Pappler Pár esperest, a környező települések polgármestereit, Farkas Attilát, a Nyugdíjasok Heves Vármegyei Szövetségének elnökét, Barkóczi Gézát a vármegye roma nemzetiségi önkormányzatainak főkoordinátorát.
Ünnepi beszédében Pajtók Gábor arról beszélt, hogy ezen a nagy múltú településen államalapító szent királyunknak szobrot is állítottak, így az itt élők nap, mint nap "találkozhatnak" Szent Istvánnal. Az ünnepet pedig egészen egyedivé teszi, hogy úgy döntötte valamikor, hogy az augusztus 20-ához legközelebb eső szombaton tartják meg az államalapítás és az új kenyér ünnepét és egyben falunapot is tartanak.
– Az augusztus 20-i ünnepekben összekapcsolódik a földi és az égi, a kézzel fogható és az eszmei. Felidézzük államalapító István királyunk cselekedeteit és az atyák, papok, tiszteletesek megáldják az új kenyeret. Minden embernek szüksége van életében eszményekre, s e mellé kell a mindennapi kenyér, a betevő falat is. Így teljes nekünk, teremtett embereknek az élete – fogalmazott beszédében a honatya.
A szónok a továbbiakban Szent István király – "történelmünk túlzás nélkül legnagyobb államférfijának, akinek művét minden magyar ember elismeri, legyen hívő, vagy nem hívő" – hétköznapi és a hétköznapokon messze fölülemelkedő életét, jellemét mutatta be a hallgatóságnak.
– Történelmi nagysága abban volt, hogy pontosan látta, mi kell ahhoz, hogy országot építsen ott, ahol a Kelet és a Nyugat találkozik. Ott, ahol minden eddig itt élt nép feloldódott ezen két világ, ezen két erő harcában. Felismerte: nemzetté kell válni az akkori szállásterületen élő magyar népeknek ahhoz, hogy életképesek maradhassanak – mondta a szónok, aki részletezte első királyunk államalapító tevékenységét, illetve azt a törvényeken sziklaszilárdan nyugvó lehetőséget teremtette meg, ami alapján több mint ezer év után is Magyarország ma is szuverén, stabil, szomszédaival békében élő államként létezik.
A képviselő a továbbiakban részletezte azt, hogy mit jelent ma a szuverenitás számunkra. Azt, hogy "nem kényszeríthetnek minket az Ukrán háború finanszírozására, nem mondhatják meg Brüsszelből, hogy fel kell adnunk a magyar családokat támogató rezsipolitikánkat. Azt is jelenti: nem kényszeríthetnek arra, hogy gazdasági érdekből illegális migránsokat fogadjunk be országunkba". A képviselő beszédében úgy fogalmazott: láthattuk 1919-ben, vagy 1944-ben hová vezetett az, amit ma a külföldről pénzelt, sunyi, kizárólag a hatalom megszerzését célzó politikusunk mond, hogy csak egy kicsit kell feladni szolidaritásunkból.
– Azonnal olyan erők kapnak teret, amelyek szemben állnak az istváni örökséggel és amely szembe fordítja egymással a magyarokat – fogalmazott dr. Pajtók Gábor, majd az istváni intelmeket lefordította a mai, mindennapi teendőkre, amelyek közül az elsők között sorolta az erkölcsös életet, a tízparancsolat betartását, a felelős döntéshozatalt.
Tóthné Szabó Anita polgármester ünnepi beszédében úgy fogalmazott: egy polgármester számára az ilyen alkalmakkor elmondottak nemcsak ünnepi gondolatok, hanem mindennapi küldetés.
– Közel húsz éve, 2006 óta vagyok részese ennek a településnek nemcsak hivatalosan, hanem emberileg is, és minden falunap, minden augusztus 20-a újra és újra emlékeztet rá: a legnagyobb munka, amit végezhetünk, az a közösségért végzett munka. Mert a közösség is olyan, mint a búza: táplálni kell, óvni, gondozni. És ha eljön az idő, le kell aratni azt, amit együtt elvetettünk: egy-egy elindított program sikerét, egy közösen megszervezett rendezvényt, egy jó szót a szomszédtól, egy önkéntes kezet, egy együtt végiggondolt jövőképet. A falunap számomra mindig erről szól. Nemcsak szórakozásról és programokról, hanem a hétköznapok utáni megállásról, az egymásra nézésről, az ünneplés jogáról, amit a dolgos napokkal érdemeltünk ki – fogalmazott.
A falunap legünnepibb programrészében Kitüntető címet Mátyus Piroska, a szociális intézmény volt vezetője kapott. Pásztor István alpolgármester pedig egy csokor virággal köszönte meg Tóthné Szabó Anita áldozatos munkáját. Megjegyzése szerint: egyenlőre kétszeres díszpolgár nem lehet senki a településen, ezért most ezzel a csokorral tudja csak megköszönni a munkáját.
Az új kenyeret Papler Pál Esperes úr áldotta meg, annak szeleteit a nyugdíjas klub díszbe öltözött tagjai kínálták szét a vendégeknek. Az alkalomhoz illő előadással lépett fel Vadkerti Imre, akinek Tiszta szívvel című műsorát együtt énekelte, s nagy tapssal köszönte meg a közönség.
Gitano már a könnyebb műfajt képviselte, dalaira önfeledten táncoltak a jelenlévők. Az utcabálra is sokan maradtak a hűvösebb idő ellenére, ahol Morvai Dani és zenekara szerzett feledhetetlen perceket.
A nap zárásakor Tóthné Szabó Anita polgármester nyilatkozott portálunknak:
– Örülünk és büszkék vagyunk, hogy egy sikeres rendezvényen vagyunk túl. Dr. Pajtók Gábor térségünk országgyűlési képviselője, sok környékbeli településvezető, a nyugdíjas szövetség elnöke és sorolhatnám tisztelte meg a mai napon településünket. Köszönöm minden támogatónak, dolgozónknak a segítségét, hisz nélkülük ma szegényebbek lennénk – fogalmazott a polgármester.
