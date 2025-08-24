Az államalapítás ünnepét és a falunapot a fakanalak kopogása nyitotta meg Mezőtárkányban

Nem volt ez másként most sem. Idén az a bizonyos szombat augusztus 23-ára esett, amikor is megtartották a falunapot és az államalapítás ünnepét. A hagyományt magának az egésznapos program összeállításakor is követték a szervezők. Így a főzőversenyre benevezett csapatok, s nem sokkal később a Tóth Imre Emlékverseny – ez már a hatodik – kispályás focicsapatai érkeztek meg a település sportpályájára szombaton.

Az államalapítás ünnepéhez kötött falunapon a Gyöngyvirág nyugdíjas klub – élén Besenyeiné Marika elnökkel – ült a gőzös első kocsiján Fotó: Sike Sándor / Forrás: Beküldött fotó

Az államalapítás ünnepét és a falunapot a fakanalak kopogása "nyitotta meg"

Úgy is fogalmazhatnánk, hogy augusztus 23-án arra ébredtek a település lakói, hogy fakanalak kopogásától hangos a rendezvény helyszíne a sportpálya. Hét csapat foglalta el a főzőhelyeket. Munkatársunk ki is faggatott közülük néhány résztvevőt, kezdve a legrégebbi és egyben legnagyobb létszámú közösséggel, a Gyöngyvirág Nyugdíjas Klubbal. A két tucatnyi résztvevő között természetesen ott volt elnökük is, Besenyeiné Marika is.

– Szívvel lélekkel vagyunk itt. Úgy érzem, hogy Mezőtárkány egyik mozgatórúgója a nyugdíjas klub. Lehet ránk számítani, de mi is ugyanúgy számíthatunk a polgármester asszonyunkra, akitől minden támogatást megkapunk. Mint egy nagy család, úgy működünk együtt. Közösen járunk színházba, ahová bérletünk van. Most például az utcai kukák, padok kifestését tervezzük. Szeretnénk továbbra is aktív részesei lenni a falunak, tenni érte – fogalmazott a szépkorúak klubjának vezetője.

