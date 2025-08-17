augusztus 17., vasárnap

Mulatság

47 perce

Amikor a falu együtt ünnepelt: ilyen volt a sarudi lakodalmas

Címkék#Tisza-tó#népviselet#cimbalom

A falusi lakodalmas résztvevői népviseletbe öltözve, zenés menetben, tánccal és játékokkal ünnepelték a régi idők esküvői szokásait.

Heol.hu
Amikor a falu együtt ünnepelt: ilyen volt a sarudi lakodalmas

Sarud, a Tisza-tó egyik bájos kis települése, nemcsak festői környezetével, hanem gazdag hagyományaival is vonzotta a látogatókat. Az egyik legkülönlegesebb esemény a faluban a sarudi lakodalmas, amely a régi magyar falusi esküvők hangulatát idézte fel, teljes pompájában. Így volt ez szombaton is.

A Rádió 1 osztott meg egy hangulatos videót, melyből jól látszik, a lakodalmas igazi időutazásnak bizonyult: a résztvevők népviseletbe öltözve sétáltak a falun, miközben a vőfély vezetésével zenés menetet tartottak. Az élő népzene, a hegedű, a brácsa és a cimbalom hangjai azonnal táncra csábították a közönséget, miközben a hagyományos magyar néptáncok elevenedtek meg.

A program során a látogatók megismerhették a lakodalmak régi szokásait: a menyasszonykikérést, a menyecskekendő felhelyezését, a tréfás játékokat, amelyek mindig mosolyt csaltak a résztvevők arcára. Mindemellett a helyi ízek sem hiányoztak: húsleves, töltött káposzta, sült húsok és friss rétesek várták a vendégeket, pálinkával vagy borral kísérve.

 

 

