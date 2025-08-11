"Azt remélem, előadásom gondolatébresztő is lesz amellett, hogy szórakoztató" – vallotta Fesztbaum Béla

Édesapja, idősebb Fesztbaum Béla Heves vármegye mindennapi életében jelentős szerepet játszott. A Heves Megyei Hírlap kollégájaként rendszeresen adott hírt szűkebb hazánk és környékének sporteseményeiről, és vett részt aktívan a térség közéletében is. Fia, aki nevét édesapja után kapta, beszélgetésünkben elmondta, a városunkban járva őt elöntő nosztalgikus érzelmek mellett édesapja emlékének is adózik, mikor héten kedden, augusztus 12-én fellép az ArtEger Fesztiválon.

Az egri származású Fesztbaum Béla az ArtEger Fesztiválon mutatja meg a 20. századi kabaré világát

Forrás: Beküldött fotó

– Egészen 14 éves koromig éltem Egerben, a középiskola elején kerültem el a városból. Azonban azóta is kötődöm szülővárosomhoz: a nyár folyamán szinte naponta jártam és járok Egerbe, illetve egy kisebb környékbeli faluban házunk is van, ahol nagyon sok időt töltünk a családommal. Az egyik felem budapesti, a másik viszont örökre egri marad – fogalmazta meg nosztalgikusan Fesztbaum Béla.

Mint mondja, különleges élmény számára, hogy kisfia az Egerben töltött napokon ugyanazokat a köröket rója kétkerekűjén az Érsekkertben, melyeken annak idején még ő is biciklizett.

A 20. század kabaréinak hangulata az ArtEger Fesztiválon

– Természetesen rendkívül megtisztelő számomra az is, hogy szülővárosomba visszatérve léphetek fel az ArtEger Fesztiválon, ahol a Pesti Polgár egyszemélyes színházi estemet mutatom be a nagyérdeműnek. Ez tulajdonképpen egy zenés időutazás lesz a 20. században, melyre szeretném meghívni az egybegyűlteket – foglalta össze Fesztbaum Béla.

Az est folyamán Fesztbaum Béla közvetítésével a klasszikus, régi pesti kabaré szövegein, dalain keresztül csöppenhetnek

vissza a közönség tagjai azokba az időkbe, melyben a régi kabaré szerzői, előadói,

legendás alakjai és konferansziéi – többek között Nagy Endre, Békeffi László, Kellér Dezső, Kazal László – léptek fel a világot jelentő deszkákra.

– Végigvezetnek ezek az emlékek majd minket az egész 20. századon: mit nevetett, min dühöngött és hogy élt túl a korabeli pesti polgár, s hogyan segítette át őket a kabaré világa a múlt század legmozgalmasabb időszakain is – avatott be a műsor hangulatába az egri származású előadóművész. – Bízom benne, hogy nem csak szórakoztató, hanem gondolatébresztő este is lesz a keddi, a Líceum udvarán. Egy pici görbe tükör, mellyel teljessé válik a kabarém, melyet egy csodálatos régi kollégám, Benedek Miklós emlékének is ajánlok.