augusztus 11., hétfő

TiborcZsuzsanna névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
ArtEger

57 perce

"Azt remélem, előadásom gondolatébresztő is lesz amellett, hogy szórakoztató" – vallotta Fesztbaum Béla

Címkék#ArtEger Fesztivál#Fesztbaum Béla#művészet

Jellegzetes hangját már számtalan film és sorozat kedvelt szereplőjének kölcsönözte, de színdarabokban és egyéb műsorokban is rendszeresen láthatja őt a közönség. Azt bizonyára már kevesebben tudják: Fesztbaum Béla ezer szállal kötődik Egerhez, sőt, itt született és egészen a kamaszévei elejéig e városban is cseperedett. Idén az ArtEger Fesztivál meghívott vendégeként igazi Pesti Polgár módjára szórakoztatja majd az egri közönséget.

Heol.hu

Édesapja, idősebb Fesztbaum Béla Heves vármegye mindennapi életében jelentős szerepet játszott. A Heves Megyei Hírlap kollégájaként rendszeresen adott hírt szűkebb hazánk és környékének sporteseményeiről, és vett részt aktívan a térség közéletében is. Fia, aki nevét édesapja után kapta, beszélgetésünkben elmondta, a városunkban járva őt elöntő nosztalgikus érzelmek mellett édesapja emlékének is adózik, mikor héten kedden, augusztus 12-én fellép az ArtEger Fesztiválon.

ArtEger Feszt
Az egri származású Fesztbaum Béla az ArtEger Fesztiválon mutatja meg a 20. századi kabaré világát
Forrás:  Beküldött fotó

– Egészen 14 éves koromig éltem Egerben, a középiskola elején kerültem el a városból. Azonban azóta is kötődöm szülővárosomhoz: a nyár folyamán szinte naponta jártam és járok Egerbe, illetve egy kisebb környékbeli faluban házunk is van, ahol nagyon sok időt töltünk a családommal. Az egyik felem budapesti, a másik viszont örökre egri marad – fogalmazta meg nosztalgikusan Fesztbaum Béla.

Mint mondja, különleges élmény számára, hogy kisfia az Egerben töltött napokon ugyanazokat a köröket rója kétkerekűjén az Érsekkertben, melyeken annak idején még ő is biciklizett.

A 20. század kabaréinak hangulata az ArtEger Fesztiválon

– Természetesen rendkívül megtisztelő számomra az is, hogy szülővárosomba visszatérve léphetek fel az ArtEger Fesztiválon, ahol a Pesti Polgár egyszemélyes színházi estemet mutatom be a nagyérdeműnek. Ez tulajdonképpen egy zenés időutazás lesz a 20. században, melyre szeretném meghívni az egybegyűlteket – foglalta össze Fesztbaum Béla.

Az est folyamán Fesztbaum Béla közvetítésével a klasszikus, régi pesti kabaré szövegein, dalain keresztül csöppenhetnek
vissza a közönség tagjai azokba az időkbe, melyben a régi kabaré szerzői, előadói,
legendás alakjai és konferansziéi  –  többek között Nagy Endre, Békeffi László, Kellér Dezső, Kazal László – léptek fel a világot jelentő deszkákra. 

– Végigvezetnek ezek az emlékek majd minket az egész 20. századon: mit nevetett, min dühöngött és hogy élt túl a korabeli pesti polgár, s hogyan segítette át őket a kabaré világa a múlt század legmozgalmasabb időszakain is – avatott be a műsor hangulatába az egri származású előadóművész. – Bízom benne, hogy nem csak szórakoztató, hanem gondolatébresztő este is lesz a keddi, a Líceum udvarán. Egy pici görbe tükör, mellyel teljessé válik a kabarém, melyet egy csodálatos régi kollégám, Benedek Miklós emlékének is ajánlok.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu