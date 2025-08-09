ArtPiknik - két nap művészet az Agria Parkban + fotók, videó

Nem a megszokott látvány fogadja azokat, akik a kert felől közelítik meg az egri plázát. Az Agria Park kertjét ugyanis képzőművészek foglalták el a hétvégére, 2 napon keresztül festmények, szobrok és alkotóik várnak minket az árnyas lombok és az ArtPiknik ideje alatt.

Az ArtPiknik először viszi ki a szabadba a képzőművészetet Fotó: Huszár Márk/heol.hu

Teleki Klári művészetpártoló, az Agria Park Galéria Alkotói Közösséggel hívta életre az eseményt, melyen 43 művészeti standot állítottak fel és számos fellépőt is meghívtak. Teleki Klári kiemelte, hogy Az Agria Park és a DORKO, illetve az Egri Malom Zrt. volt a fő támogató, ugyanis a közösség önerőből és az ő illetve más helyi vállalkozások, művészek segítségével valósította meg a találkozót, ahol nem csak az egri művészek vannak jelen vasárnapig, hanem az ország minden tájáról jöttek alkotók. Hozzátette, a fellépők, a fotósok, mind mind szívességből vállalták a munkát, s ezért nagyon hálás nekik.