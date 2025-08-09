43 perce
ArtPiknik - két nap művészet az Agria Parkban + fotók, videó
Képzőművészek találkoznak a közönséggel a szabadban. Egerben 2 napos művészeti fesztivált szerveztek ArtPiknik néven az Agria Park kertjében.
Most kicsit más képet mutat az Agria Park kertje
Fotó: Huszár Márk
Nem a megszokott látvány fogadja azokat, akik a kert felől közelítik meg az egri plázát. Az Agria Park kertjét ugyanis képzőművészek foglalták el a hétvégére, 2 napon keresztül festmények, szobrok és alkotóik várnak minket az árnyas lombok és az ArtPiknik ideje alatt.
Teleki Klári művészetpártoló, az Agria Park Galéria Alkotói Közösséggel hívta életre az eseményt, melyen 43 művészeti standot állítottak fel és számos fellépőt is meghívtak. Teleki Klári kiemelte, hogy Az Agria Park és a DORKO, illetve az Egri Malom Zrt. volt a fő támogató, ugyanis a közösség önerőből és az ő illetve más helyi vállalkozások, művészek segítségével valósította meg a találkozót, ahol nem csak az egri művészek vannak jelen vasárnapig, hanem az ország minden tájáról jöttek alkotók. Hozzátette, a fellépők, a fotósok, mind mind szívességből vállalták a munkát, s ezért nagyon hálás nekik.
Amikor a művészet kilép a galériából - ilyen lesz az ArtPiknik
ArtPikniken találkozhatunk a művészekkel
- Valljuk, hogy a művészet örömforrás, ez a mottója is a rendezvénynek. Az ország több városából érkeztek profi és amatőr képzőművészek, kézművesek, grafikusok, szobrászok, egy karikaturista 45 képzőművészeti standot alakítunk ki, ebből 43 képzőművész+ és két helyi művészeti iskola A&B Többnyelvű Összművészeti Alkotóműhely és a Waldorf Iskola is jelen van. Szabadtéri képzőművészeti tárlatok - festészeti, grafikai, szobrászati látványosságok - karikatúra rajzolás - kézműves és kerámia bemutatók, gyermeksarok, ahol festhetnek, rajzolhatnak a gyerkőcök, sőt aszfalt rajzolásra is van lehetőség. Több standon egyéni élő festészet zajlik és képzőművészeti attrakcióként az Agria Parktól kapott próbababákon is dolgoznak a művészek, ezeket később majd a pláza valamely részében láthatja is a közönség - mondta Teleki Klári szombat délelőtt az eseményen.
Art Piknik az Agria Park udvaránFotók: Huszár Márk / Heol.hu
Fellép a DERCE Zenekar, CC116 Zenekar, Halmai Richárd gitárvirtuóz, a Blues Fathers Zenekar szombat este adja majd a talpalávalót. Egy új zenei formáció: Mi No Mu Projekt is fellép, ők Szerencsről érkeznek. Zahuczki Bence football freestyler a bemutatója után trükköket is tanít a gyerkőcöknek.
