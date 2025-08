Amikor a művészet kilép a galériából - ilyen lesz az ArtPiknik

A művészet örömforrás – ezzel a szlogennel indítja útjára a Galéria Alkotói Közösség az idei nyár egyik legszínesebb és legszabadabb alkotói eseményét, az ArtPikniket, amely augusztus 9–10-én (szombaton és vasárnap) várja a látogatókat az egri Agria Park Díszkertjében. Erről számoltak be sajtótájékoztatón hétfőn, az Agria Park galériájában.

ArtPiknik: Művészet költözik az Agria Park udvarára hétévégén

Forrás: Gál Gábor/Heol.hu

Teleki Klára főszervező elmondta, az esemény célja nem kevesebb, mint hogy a kortárs képzőművészetet testközelbe hozza a közönséggel. A kétnapos rendezvényen 45 képzőművészeti stand sorakozik fel, ahol az ország különböző városaiból érkező festők, grafikusok, szobrászok, kézművesek és egy karikaturista is bemutatkozik. A profi és amatőr művészek mellett két helyi művészeti iskola is képviselteti magát: az A&B Többnyelvű Összművészeti Alkotóműhely és a Waldorf Iskola.

A látogatók különféle látványos műfajokkal találkozhatnak:

Élő festészet több standon

Grafikák, festmények és szobrok kiállítása

Karikatúra-rajzolás a helyszínen

Kézműves és kerámia bemutatók

Egyedülálló attrakció: „Próba Babák” festése – ahol a művészek testre szabják az Agria Park által biztosított babákat

A gyerekeknek sem kell unatkozniuk: a kreatív gyermeksarokban lehetőség lesz festeni, rajzolni, alkotni, sőt aszfaltrajzokat is készíthetnek. A szervezők célja, hogy a gyerekek ne csupán nézői, hanem aktív részesei legyenek az alkotás folyamatának örömmel, szabadon, játékként. A művészet mellett természetesen a zene is főszerepet kap, fellép a DERCE Zenekar, a CC116 Zenekar, Halmai Richárd gitárvirtuóz, a Blues Fathers Zenekar és a Mi No Mu Projekt. A szórakoztatásról nemcsak zenészek gondoskodnak, Zahuczki Bence, Szerencsről érkező football freestyler bemutatót tart, majd a gyerekeket is megtanítja néhány látványos trükkre.

Szőke István, az Agria Park igazgatója hozzátette, már 15 éve dolgoznak együtt Teleki Klárával. A pláza galériája is azóta működik azzal a céllal, hogy a rohanó világunkban közelebb hozzák az emberekhez a kultúrát. Kiemelte, reméli, hogy az első ízben megszervezett Art Piknik hagyományteremtő jelleggel jön létre.

Támogatóként jelen lesz a Dorko üzlethálózat, ők szerencsekerékkel járulnak hozzá a piknik színesítéséhez, emellett minden művész egy általuk készített pólót kap. A tájékoztatón az üzlet képviseletében Vadász Béla elmondta, a Dorko, mint hazai márka, fontosnak tartja, hogy támogassa a magyar sportolókat, művészeket.