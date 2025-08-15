57 perce
Az államalapítás ünnepén több helyen is ingyen parkolhatunk Egerben
Államalapítási ünnepünkön koncertekkel, tüzijátékkal készül a megyeszékhely. Augusztus 20-án Egerben több helyen ingyen parkolhatunk.
Augusztus 20-án Egerben is tűzijáték és koncertek lesznek. Államalapításunk ünnepén délelőtt 10 órától kezdődik az ünnepi szentmise a Bazilikában. A Dobó téren este lesz az augusztus 20-i program: 7 órától kezdődik a városi díszünnepség, kivetítőn is követhető lesz a Dobó téren. Az ünnepi beszédet dr. Pajtók Gábor országgyűlési képviselő mondja, majd kitüntetéseket és díjakat adnak át a városháza dísztermében. Este 8 órától Báder Ernő és zenekara koncertezik, 9 órától lesz a tűzijáték majd az Andörkaver koncertje követi.
Augusztus 20-án sok helyen nem kell fizetni a parkolásért
Az EVAT ZRT. oldalán felhívták a figyelmet, hogy aznap a földfelszíni parkolás mindenhol ingyenes lesz néhány kivétellel. fizetni kell a Szépasszony-völgyben déltől este 8 óráig, a Petőfi téren, a Fürdő utcában és a Bitskey Aladár uszoda előtt illetve Csákány utcában 8 és 18 óra között. A parkolóházakban szintén fizetős lesz parkolni.
Nem fogod elhinni, mit engednek meg az új KRESZ-ben a motorosoknak