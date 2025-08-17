3 órája
Kabriója helyett most nagy koncerttel látogat el a Bükkbe Balázs Pali
Az Egymás szívében koncertsorozattal Bélapátfalvára várja a környék koncertszerető közönségét. Balázs Pali alföldi gyerekként mindig csodálta a hegyeket.
Májusban indult ötven állomásos koncertkörútra Balázs Palival, és a turné két állomása is Heves vármegyében van (tavaly pedig Pétervásárán is megfordult). Az Egymás szívében koncertsorozat már érintette Gyöngyöst, augusztus 19-én pedig Bélapátfalva lesz a helyszín. A Tóparti esten lesz élőzenés utcabál a Forty Six Banddel és tűzijáték is.
- A sorozat felénél járunk, várakozáson felüli az érdeklődés a fellépések iránt. Május 3-án indultunk és a magyarországi helyszínek mellett határon túli magyar településeket is meglátogatunk a Felvidéken és Erdélyben is. Pozitívak a visszajelzések, az élő zenére fogékonyabbak az emberek, mint az egyszemélyes fellépésekre, de ezekből is volt bőven az elmúlt évtizedekben – mondta Balázs Pali, aki a turné címéről elárulta, az Egymás szívében neki azt jelenti, hogy a közönség szeretete élteti és viszi előre. Ők a szívükbe zárták őt, ő pedig a közönséget.
Kitért a gyöngyösi koncertre is, amely a Mátrai Bornapokat zárta. Szerinte a mai viharos világban minden taps, minden gesztus felértékelődött. Olyan energiát kaptak a közönségtől, ami még napokkal később is velük volt. A zenekar tagjai – Levi, Ádám, Dani és Sanyi – is „olyanok voltak, mint négy pohár finom mátrai bor”, teljes szívvel, szenvedéllyel tették oda magukat. Most pedig ugyanezzel a lendülettel és odaadással érkeznek Bélapátfalvára az új hangzású és látványvilágú műsorral.
- Nagyon várjuk, hogy elhozhassuk ezt a show-t Bélapátfalvára. A szívünket-lelkünket beletesszük minden dalba, minden pillanatba, mert számunkra ez nem csak egy koncert, hanem egy közös ünnep a közönséggel – mondta Balázs Pali.
Kiemelte, a zenekar átlagéletkora 25 év, a zenészek hozzák a fiatalos lendületet, míg ő adja a csapatnak a rutint. Ebből szerinte jó dolgok sülhetnek ki. A pihenésre kevés idő van, pedig megpróbálta a magánéletet és a munkát egyensúlyba hozni ebben az évben, de eddig még nem sikerült, hiszen a koncertek miatt sokat utaztak, azon kívül a 14 fős csapatban sok a háttérmunka, a szervezés és a megfelelő zenekari eszközök beszerzése is sok energiáját kötötte le.
Mai fiatalok és a boomer nemzedék
A koncertek kapcsán felidézte, Erdélyben például huszonéves fiatalok is ott voltak a fellépéseken, akiknek még szülei hallgatták kazettáról a számait, és ezekre a dalokra ők is szeretettel emlékeznek. A száz perces műsorban egyébként a legrégebbi dalok közül nem mindegyik csendül fel, hiszen az elmúlt 28 évből ad áttekintést, de elhangzanak népszerű slágerek, többek között a „Nem adom kölcsön a szívem”, a „Sirályok sírnak”, a „Találj meg boldogság”, valamint a legújabb, a „Boomer nemzedék” címmel. Utóbbi a saját korosztályáról szól. A koncerten többségben vannak a tempós dalok, a szerzeményeket áthangszerelte, popos, rockos hangzást adott nekik, és a közönség is élvezi, reméli, a koncert után a közönség azt fogja mondani, pozitív energiákat kaptak és jó buli volt.
Az énekes-dalszerző szerint egyébként a helyi közösség tagjainak egymáshoz fűződő viszonyán sok múlik egy koncerten, ha összetartó közösségről van szó, már nyert ügyük van. Minél szélesebb közönséget, több generációt szeretnének megszólítani. Ők sok kis településen is koncerteznek, példaként hozta föl Kővágótöttöst, ahol 270-en élnek, de remek volt a hangulat, mert olyan a faluközösség. De a Balatonnál nyaralók előtt is jó koncertet adtak, bár a közönség túlnyomó többsége ott üdülő volt, de így is remekül szórakoztak. Reméli, a bélapátfalvi buli is jól sikerül, ezért fognak dolgozni a színpadon. Az augusztus 19-én, este nyolckor kezdődő koncert egyébként gyönyörű helyszínen, a Gyári-tó partján lesz.
A következő esztendőben is folytatódik majd a koncertsorozat, 2027-ben pedig a 30 éves jubileum következik, és közben új dalokon is dolgozik.
Kabriózik és focizik is Balázs Pali
Balázs Pali amikor teheti, az utóbbi években kabrióval járja az országot, főként a dombos, hegyes vidékeket és élvezi a szabadságot. Kedvencei közé tartoznak az Eger, Bélapátfalva, Szilvásvárad környéki közutak és az azt övező táj szépsége, de a Pilis is. Alföldi gyerekként mindig csodálta a hegyeket.
Ezen kívül azonban a mindennapjainak része a foci, sok csapatban játszik, például a Művészválogatottban is, néhány éve velük Egerben is járt egy gálán. Hetente három meccs és három-négy edzés is a program része, ezen kívül nézőként NB I-es mérkőzésekre is kilátogat. A jó erőnléti állapot kell is a fellépésekhez. Ezzel próbál példát is mutatnia a többieket, hiszen maguktól is száz százalékot kell várniuk annak érdekében, hogy a közönség is elégedett legyen.
