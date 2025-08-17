Kabriója helyett most nagy koncerttel látogat el a Bükkbe Balázs Pali

Mai fiatalok és a boomer nemzedék

A koncertek kapcsán felidézte, Erdélyben például huszonéves fiatalok is ott voltak a fellépéseken, akiknek még szülei hallgatták kazettáról a számait, és ezekre a dalokra ők is szeretettel emlékeznek. A száz perces műsorban egyébként a legrégebbi dalok közül nem mindegyik csendül fel, hiszen az elmúlt 28 évből ad áttekintést, de elhangzanak népszerű slágerek, többek között a „Nem adom kölcsön a szívem”, a „Sirályok sírnak”, a „Találj meg boldogság”, valamint a legújabb, a „Boomer nemzedék” címmel. Utóbbi a saját korosztályáról szól. A koncerten többségben vannak a tempós dalok, a szerzeményeket áthangszerelte, popos, rockos hangzást adott nekik, és a közönség is élvezi, reméli, a koncert után a közönség azt fogja mondani, pozitív energiákat kaptak és jó buli volt.

Az énekes-dalszerző szerint egyébként a helyi közösség tagjainak egymáshoz fűződő viszonyán sok múlik egy koncerten, ha összetartó közösségről van szó, már nyert ügyük van. Minél szélesebb közönséget, több generációt szeretnének megszólítani. Ők sok kis településen is koncerteznek, példaként hozta föl Kővágótöttöst, ahol 270-en élnek, de remek volt a hangulat, mert olyan a faluközösség. De a Balatonnál nyaralók előtt is jó koncertet adtak, bár a közönség túlnyomó többsége ott üdülő volt, de így is remekül szórakoztak. Reméli, a bélapátfalvi buli is jól sikerül, ezért fognak dolgozni a színpadon. Az augusztus 19-én, este nyolckor kezdődő koncert egyébként gyönyörű helyszínen, a Gyári-tó partján lesz.

A következő esztendőben is folytatódik majd a koncertsorozat, 2027-ben pedig a 30 éves jubileum következik, és közben új dalokon is dolgozik.

Poposított-rockosított dalokkal, pirotechnikával ad koncertet Balázs Pali

Forrás: Nagyházu Dávid

Kabriózik és focizik is Balázs Pali

Balázs Pali amikor teheti, az utóbbi években kabrióval járja az országot, főként a dombos, hegyes vidékeket és élvezi a szabadságot. Kedvencei közé tartoznak az Eger, Bélapátfalva, Szilvásvárad környéki közutak és az azt övező táj szépsége, de a Pilis is. Alföldi gyerekként mindig csodálta a hegyeket.