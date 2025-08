Nagykorú lett a Bükki Művésztelep

Hozott nagyon izgalmas tárgyakat, ebből alkottak ők egyenként egy külön kompozíciót, amelyet aztán a napon az UV-érzékenyített papírlapokra levilágítottak. Minden fázisban találhattak érdekességet, amelynek eredménye nagyon érdekes kék tónusú alkotás lett.

Ilka Habrich rengeteget dolgozott Nagyvisnyón, egy képsorozatot is festett

Forrás: Tóth Balázs / Heol.hu

Intenzív egy hét Magyarországon

A Bükki Művésztelep két állandó német tagja is ellátogatott Nagyvisnyóra és mindketten nagyon termékeny hetet tudhattak maguk mögött. Ilka Habrich már tizenöt éve tagja a közösségnek, amit jó dinamikájúnak tart.

- Mindig a szabadban dolgozom, úgyhogy ez a hét ezúttal nagyon forró volt számomra. Nagyon élvezem a párbeszédet a kollégáimmal és mindenekelőtt ezzel a különleges hellyel. Itt különösen jól tudok dolgozni, ez mindig nagyon intenzív időszak, mindig nagyon korán kezdek. És azt hiszem, ez egy kicsit a többi művész energiájából is fakad, egymást inspiráljuk – mutatta Ilka Habrich a rengeteg alkotást, hozzátéve, hogy a tájban ott van az emberek nyoma, tágabb értelemben a tornádók vagy viharok esetében is. Apró témákon, részleteken is munkálkodott, amelyek aztán absztrakt formában valósulnak meg, így volt ez az itt készült sorozata esetében is. Hozott is magával témákat, de a nagyvisnyói munka, természet mindig jó interakciókat eredményez. Ilka Habrich elárulta, nem csak az itteni munkája volt sűrű, az egész éve az, Németországban több kiállításon is szerepel, októberben egy dániai galériában mutatkozik be.