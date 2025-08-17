Csillagok, bor és filmvászon a Bolyki katlanban + galéria

A Bolyki Pincészet ismét különleges élménnyel lepte meg a látogatókat: a szombat esti kertmozi nemcsak egy egyszerű filmvetítés volt, hanem igazi hangulatfesztivál. A szervezők játékos felkiáltással – „Bort a kezedbe, csillagokat föléd, és filmvásznat eléd!” – csalogatták a közönséget a híres Bolyki katlanba, amely egyedülálló atmoszférájával már önmagában is különleges helyszínt biztosít minden eseményhez.

Csillagok, bor és filmvászon a Bolyki katlanban

Forrás: Nemes Róbert / Heol.hu

Ezúttal a Hogyan tudnék élni nélküled című filmet tűzték műsorra, amelyet a 12 méteres vászonra vetítettek ki. A katlanban a nézők a csillagos égbolt alatt élvezhették a történetet. Nem hiányozhattak persze a kulináris élvezetek sem: friss, ropogós pizza, könnyed nyári fröccs és a pincészet borai tették teljessé az estét.

A közönség soraiban fiatal párok, baráti társaságok és családok is helyet foglaltak, sokan pléddel, párnával készülve az esti programra.

Íme néhány fotó, nézegessétek: