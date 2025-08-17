augusztus 17., vasárnap

Jácint névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kertmozi

2 órája

Csillagok, bor és filmvászon a Bolyki katlanban + galéria

Címkék#Bolyki Pincészet#filmvászon#bor

"Bort a kezedbe, csillagokat föléd, és filmvásznat eléd” – e mottóval várta közönségét a Bolyki Pincészet szombat este a katlanba, ahol a Hogyan tudnék élni nélküled című filmet vetítették.

Heol.hu

A Bolyki Pincészet ismét különleges élménnyel lepte meg a látogatókat: a szombat esti kertmozi nemcsak egy egyszerű filmvetítés volt, hanem igazi hangulatfesztivál. A szervezők játékos felkiáltással – „Bort a kezedbe, csillagokat föléd, és filmvásznat eléd!” – csalogatták a közönséget a híres Bolyki katlanba, amely egyedülálló atmoszférájával már önmagában is különleges helyszínt biztosít minden eseményhez.

Csillagok, bor és filmvászon a Bolyki katlanban
Forrás: Nemes Róbert / Heol.hu

Ezúttal a Hogyan tudnék élni nélküled című filmet tűzték műsorra, amelyet a 12 méteres vászonra vetítettek ki. A katlanban a nézők a csillagos égbolt alatt élvezhették a történetet. Nem hiányozhattak persze a kulináris élvezetek sem: friss, ropogós pizza, könnyed nyári fröccs és a pincészet borai tették teljessé az estét.

A közönség soraiban fiatal párok, baráti társaságok és családok is helyet foglaltak, sokan pléddel, párnával készülve az esti programra. 

Íme néhány fotó, nézegessétek:

Kertmozi a Bolyki-völgyben

Fotók: Nemes Róbert

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu