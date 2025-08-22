Igazi sztárparádé lesz hétvégén Hevesben – Hihetetlen, kikkel találkozhatsz!

A nyár utolsó előtti hétvégéje igazán fergetegesnek tűnik, hiszen igazi sztárparádé vár Heves vármegyében. DESH, Young Fly, Singh Viki és még több ismert előadó gondoskodik a felejthetetlen hangulatról.

DESH és Young Fly pénteken Egerben koncertezik

Desh koncert lesz pénteken Egerben

DESH és Young Fly egy igazán ütős koncerttel érkezik a Bolyki-völgybe. A hangulat garantáltan forró lesz, hiszen telt házas az esemény. A kapunyitás 18:30-kor, a koncert pedig 20:30-kor kezdődik. A két fiatalnak két hete jelent meg közös száma, amit talán Egerben is hallhatunk majd.

Szombat

Eger A Felsővárosban már szombat délelőtt elindulnak a családbarát programok, de a nap fénypontja 17:00-kor kezdődik. Az ünnepi műsorban fellép az Agria Ensemble kórus, átadják a Felsőváros Csillaga díjat, sor kerül egy közösségi faültetésre, valamint borkóstolóra is Tarsoly József hegybíró közreműködésével. Az estét Singh Viki koncertje (18:30), majd nyáresti piknik és szalonnasütés zárja (19:20).

A Felsőváros Ünnepe program kavalkádja

Eger 17:00 órakor nyílik meg Vitkócziné Juhász Edit „Színekbe zárt harmónia” című kiállítása az Agria Park Galéria közösségi terében. A megnyitón Tőzsér Istvánné Géczi Andrea mond köszöntőt, közreműködik Simon Amira énekes, a program moderátora pedig Teleki Klári. A tárlat szeptember 24-ig látogatható.

Korda György és Balázs Klári is Egerbe érkezik

Az ország kedvenc házaspárja, Korda György és Balázs Klári érkezik Egerbe a Márai Központba, hogy felejthetetlenné varázsolják a nyár utolsó előtti hétvégéjét. Az Egri Retro Fesztivál programját itt találják.

Eger Csillagnézős piknik lesz a Síkhegyen 16 órától. Este Novák Richárd geográfus vezetésével lézerrel és teleszkóppal figyelheted meg a csillagokat, galaxisokat és bolygókat. A piknik hangulatát Tóthék borai, valamint a Fázis Koszt&Kávé finomságai és élőzene teszik még különlegesebbé. Részletek!

Verpelét A Kastélykertben egész napos hagyományőrző programokkal várják a látogatókat a Bor és Nóta Ünnepén. A rendezvény szőlőszenteléssel, szüreti felvonulással, főzőversennyel és népi műsorokkal indul, majd 18:00-tól nótaesttel és 21:00-tól zenés mulatsággal folytatódik, ahol a Gonda Music Band és Bäder Mari gondoskodik a hangulatról. Kézműves vásár, borutca, büfék, gyermekprogramok, ugrálóvár és kürtőskalács is hozzájárulnak a családbarát légkörhöz.

Péntek, szombat, vasárnap

Eger A Food Truck Show két napra tele varázsolja illatokkal, ízekkel és pezsgő hangulattal a Dobó teret. A változatos food truck kínálat remek lehetőséget nyújt új ízek kipróbálására, városnézés közbeni falatozásra, vagy barátaiddal egy hangulatos téren való pihenésre. Részletek!