Igazi sztárparádé lesz hétvégén Hevesben – Hihetetlen, kikkel találkozhatsz!
A nyár utolsó előtti hétvégéje tele lesz izgalmas programokkal és sztárfellépőkkel Egerben és környékén. A hétvégét DESH és Young Fly közös koncertje indítja a Bolyki-völgyben.
A nyár utolsó előtti hétvégéje igazán fergetegesnek tűnik, hiszen igazi sztárparádé vár Heves vármegyében. DESH, Young Fly, Singh Viki és még több ismert előadó gondoskodik a felejthetetlen hangulatról.
Desh koncert lesz pénteken Egerben
DESH és Young Fly egy igazán ütős koncerttel érkezik a Bolyki-völgybe. A hangulat garantáltan forró lesz, hiszen telt házas az esemény. A kapunyitás 18:30-kor, a koncert pedig 20:30-kor kezdődik. A két fiatalnak két hete jelent meg közös száma, amit talán Egerben is hallhatunk majd.
Szombat
Eger A Felsővárosban már szombat délelőtt elindulnak a családbarát programok, de a nap fénypontja 17:00-kor kezdődik. Az ünnepi műsorban fellép az Agria Ensemble kórus, átadják a Felsőváros Csillaga díjat, sor kerül egy közösségi faültetésre, valamint borkóstolóra is Tarsoly József hegybíró közreműködésével. Az estét Singh Viki koncertje (18:30), majd nyáresti piknik és szalonnasütés zárja (19:20).
Eger 17:00 órakor nyílik meg Vitkócziné Juhász Edit „Színekbe zárt harmónia” című kiállítása az Agria Park Galéria közösségi terében. A megnyitón Tőzsér Istvánné Géczi Andrea mond köszöntőt, közreműködik Simon Amira énekes, a program moderátora pedig Teleki Klári. A tárlat szeptember 24-ig látogatható.
Korda György és Balázs Klári is Egerbe érkezik
Az ország kedvenc házaspárja, Korda György és Balázs Klári érkezik Egerbe a Márai Központba, hogy felejthetetlenné varázsolják a nyár utolsó előtti hétvégéjét. Az Egri Retro Fesztivál programját itt találják.
Eger Csillagnézős piknik lesz a Síkhegyen 16 órától. Este Novák Richárd geográfus vezetésével lézerrel és teleszkóppal figyelheted meg a csillagokat, galaxisokat és bolygókat. A piknik hangulatát Tóthék borai, valamint a Fázis Koszt&Kávé finomságai és élőzene teszik még különlegesebbé. Részletek!
Verpelét A Kastélykertben egész napos hagyományőrző programokkal várják a látogatókat a Bor és Nóta Ünnepén. A rendezvény szőlőszenteléssel, szüreti felvonulással, főzőversennyel és népi műsorokkal indul, majd 18:00-tól nótaesttel és 21:00-tól zenés mulatsággal folytatódik, ahol a Gonda Music Band és Bäder Mari gondoskodik a hangulatról. Kézműves vásár, borutca, büfék, gyermekprogramok, ugrálóvár és kürtőskalács is hozzájárulnak a családbarát légkörhöz.
Péntek, szombat, vasárnap
Eger A Food Truck Show két napra tele varázsolja illatokkal, ízekkel és pezsgő hangulattal a Dobó teret. A változatos food truck kínálat remek lehetőséget nyújt új ízek kipróbálására, városnézés közbeni falatozásra, vagy barátaiddal egy hangulatos téren való pihenésre. Részletek!
