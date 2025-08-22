augusztus 22., péntek

MenyhértMirjam névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Programajánló

1 órája

Igazi sztárparádé lesz hétvégén Hevesben – Hihetetlen, kikkel találkozhatsz!

Címkék#Korda György#Felsőváros#Desh#Balázs Klári#koncert#Food Truck Show

A nyár utolsó előtti hétvégéje tele lesz izgalmas programokkal és sztárfellépőkkel Egerben és környékén. A hétvégét DESH és Young Fly közös koncertje indítja a Bolyki-völgyben.

Heol.hu

A nyár utolsó előtti hétvégéje igazán fergetegesnek tűnik, hiszen igazi sztárparádé vár Heves vármegyében. DESH, Young Fly, Singh Viki és még több ismert előadó gondoskodik a felejthetetlen hangulatról.

DESH és Young Fly pénteken EGerben koncertezik
DESH és Young Fly pénteken Egerben koncertezik
Forrás: Katona Ákos / Hajdú-Bihari Napló

Desh koncert lesz pénteken Egerben

DESH és Young Fly egy igazán ütős koncerttel érkezik a Bolyki-völgybe. A hangulat garantáltan forró lesz, hiszen telt házas az esemény. A kapunyitás 18:30-kor, a koncert pedig 20:30-kor kezdődik. A két fiatalnak két hete jelent meg közös száma, amit talán Egerben is hallhatunk majd.

Szombat

Eger   A Felsővárosban már szombat délelőtt elindulnak a családbarát programok, de a nap fénypontja 17:00-kor kezdődik. Az ünnepi műsorban fellép az Agria Ensemble kórus, átadják a Felsőváros Csillaga díjat, sor kerül egy közösségi faültetésre, valamint borkóstolóra is Tarsoly József hegybíró közreműködésével. Az estét Singh Viki koncertje (18:30), majd nyáresti piknik és szalonnasütés zárja (19:20).

A Felsőváros Ünnepe program kavalkádja
Forrás: visiteger.hu

Eger   17:00 órakor nyílik meg Vitkócziné Juhász Edit „Színekbe zárt harmónia” című kiállítása az Agria Park Galéria közösségi terében. A megnyitón Tőzsér Istvánné Géczi Andrea mond köszöntőt, közreműködik Simon Amira énekes, a program moderátora pedig Teleki Klári. A tárlat szeptember 24-ig látogatható.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Korda György és Balázs Klári is Egerbe érkezik

Az ország kedvenc házaspárja, Korda György és Balázs Klári érkezik Egerbe a Márai Központba, hogy felejthetetlenné varázsolják a nyár utolsó előtti hétvégéjét. Az Egri Retro Fesztivál programját itt találják.

Eger   Csillagnézős piknik lesz a Síkhegyen 16 órától. Este Novák Richárd geográfus vezetésével lézerrel és teleszkóppal figyelheted meg a csillagokat, galaxisokat és bolygókat. A piknik hangulatát Tóthék borai, valamint a Fázis Koszt&Kávé finomságai és élőzene teszik még különlegesebbé. Részletek!

Verpelét   A Kastélykertben egész napos hagyományőrző programokkal várják a látogatókat a Bor és Nóta Ünnepén. A rendezvény szőlőszenteléssel, szüreti felvonulással, főzőversennyel és népi műsorokkal indul, majd 18:00-tól nótaesttel és 21:00-tól zenés mulatsággal folytatódik, ahol a Gonda Music Band és Bäder Mari gondoskodik a hangulatról. Kézműves vásár, borutca, büfék, gyermekprogramok, ugrálóvár és kürtőskalács is hozzájárulnak a családbarát légkörhöz.

Péntek, szombat, vasárnap

Eger   A Food Truck Show két napra tele varázsolja illatokkal, ízekkel és pezsgő hangulattal a Dobó teret. A változatos food truck kínálat remek lehetőséget nyújt új ízek kipróbálására, városnézés közbeni falatozásra, vagy barátaiddal egy hangulatos téren való pihenésre. Részletek!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu